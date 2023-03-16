"Новые люди" предложили оценивать алтайских чиновников через "Госуслуги"

В партии уверены: у людей должно быть больше возможностей высказываться о работе чиновников

16 марта 2023, 13:25, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия "Новые люди" во главе с депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым внесла законопроект, который позволит жителям Алтайского края и других регионов оценивать работу мэров, губернаторов и депутатов в интернете – через портал госуслуг. Делать это предлагается раз в год.

"Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно её отобрали даже у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель – народ. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через “Госуслуги”, без лишней бюрократии и сложностей", – пояснил глава фракции НЛ в Госдуме Алексей Нечаев.

"Новые люди" уверены, если власть в регионе не справляется со своей работой, то нужно выбирать других. Но главу региона можно менять раз в пять лет, а вот мэров уже мало где выбирает народ, в основном в городах их назначают. То есть простые жители потеряли рычаг влияния на местную власть.

Конечно, у чиновников есть своя система KPI, но по ней власть оценивает сама себя, заявили в НЛ. Из-за чего всё больше отдаляется от народа. Сегодня региональных чиновников могут отправить в отставку в связи с утратой доверия. "Новые люди" уверены, что такую возможность должны иметь и сами жители.

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

"Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии", – добавил Нечаев.

Выборы мэров не возвращают, апеллируя в числе прочего и к необходимости больших трат. Лидер партии подчёркивает, что для предлагаемой системы не нужно ни рубля из бюджета. Электронные опросы и референдумы можно проводить на "Госуслугах" уже давно. В партии надеются, что Госдума поддержит это предложение.