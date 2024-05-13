Барнаульская компания "Уникум" приглашает на работу опытных водителей категории С
И предлагает достойную оплату труда
13 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jyxma
Ищете работу шофера? На рынке труда всегда можно найти актуальные предложения. Например, в Барнауле транспортная компания "Уникум" объявила о наборе водителей категории С. Рассказываем, что здесь предлагают соискателям.
ТК "Уникум" занимается:
- междугородними грузоперевозками;
- перевозками грузов внутри региона;
- экспедированием грузов.
Будущих работников компании ждет стабильная занятость, достойная оплата труда (от 80 тысяч рублей) и возможность карьерного роста.
Преимущества компании:
- надежность;
- опытные наставники;
- комфортные условия труда.
Если вы ответственный, пунктуальный и опытный водитель, то вас уже ждут. Чтобы узнать больше о вакансии и записаться на собеседование, звоните по телефону +7 (3852) 36-04-64.
Алтайская транспортная компания "Уникум"
Адрес: Барнаул, ул. Кулагина, 28д, 2 этаж
Тел.: +7 (3852) 36-04-64ООО "Уникум"
10:28:37 13-05-2024
Водила это работяга. Личный авто работяги это наш советский Москвич - стоит он 2 млн рублей. Среднее жилье - это двушка квартира стоит она 7 млн в Барнауле. Это уже 9 млн. Взято будет в ипотеку и кредит. Это еще миллионов 5 на проценты. Итого 14 миллионов нужно работяге на простую тачку и жилье. 80 тыр зарплата - надо покушать и одеться - одеть детей, налоги и т д. Останется тыщ 30. 14 млн делим на 30 тыр рублей = 466 месяцев. 466 месяцев делим на 12 = 39 лет работать на Москвич и двушку
10:58:27 13-05-2024
Гость (10:28:37 13-05-2024) Водила это работяга. Личный авто работяги это наш советский ... Подскажите, где найти работу грузовикам. Чтобы и прибыль приносили и зарплату можно было платить 150 в месяц. Так же - новый грузовик купить тоже 12млн. Если лизинг, тоже+5млн. Ещё грузовику нужен тёплый гараж наверное за 3млн машино место. Инструмента на несколько сот тысяч. И ещё млн на сопутствующие хозяйственные расходы. Склад например, бытовка для водителей и т.п. надо ещё чтобы грузовик не сгорел, не утонул, не разбился в ДТП. А если есть своих денег 17млн руб, мож он вообще не нужен грузовик покупать?
11:14:07 13-05-2024
Гость (10:58:27 13-05-2024) Подскажите, где найти работу грузовикам. Чтобы и прибыль при... Так же добавлю. Чтобы человеку жить чтобы, а не пропадать на работе, надо работать с 8 до 17 и час на обед. С понедельника по пятницу. Месяц отпуска. Ещё почти месяц в рабочее время за год человек не сможет придти на работу т.к. болел или решал личные дела в рабочее время. И полгода в зиму не сезон. Работы мало. Но всё равно надо чтобы 150 в месяц выходило. И в рабочий сезон машина на ремонтах стоит, не всегда работает
09:47:07 14-05-2024
Гость (10:28:37 13-05-2024) Водила это работяга. Личный авто работяги это наш советский ... Тут не учтено, что со временем зарплата будет не 80, а больше
10:52:12 13-05-2024
не хило лукавите, уважаемый! почему именно москвич, и именно двушка, и, почему именно 30тыс. остается?
12:53:32 13-05-2024
Гость (10:52:12 13-05-2024) не хило лукавите, уважаемый! почему именно москвич, и именно...
Так это все логично,не дорогая машина и квартира
19:59:46 15-05-2024
Гость (11:14:07 13-05-2024) Так же добавлю. Чтобы человеку жить чтобы, а не пропадать на... Да не надо 150т., хоть 80 но чтоб график человеческий был, а то если водитель значит должен в машине жить.