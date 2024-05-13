Барнаульская компания "Уникум" приглашает на работу опытных водителей категории С

И предлагает достойную оплату труда

13 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jyxma

Водитель за рулем / Фото: freepik.com

Ищете работу шофера? На рынке труда всегда можно найти актуальные предложения. Например, в Барнауле транспортная компания "Уникум" объявила о наборе водителей категории С. Рассказываем, что здесь предлагают соискателям.

ТК "Уникум" занимается:

междугородними грузоперевозками;

перевозками грузов внутри региона;

экспедированием грузов.

Будущих работников компании ждет стабильная занятость, достойная оплата труда (от 80 тысяч рублей) и возможность карьерного роста.

Преимущества компании:

надежность;

опытные наставники;

комфортные условия труда.

Если вы ответственный, пунктуальный и опытный водитель, то вас уже ждут. Чтобы узнать больше о вакансии и записаться на собеседование, звоните по телефону +7 (3852) 36-04-64.

Алтайская транспортная компания "Уникум"

Адрес: Барнаул, ул. Кулагина, 28д, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 36-04-64ООО "Уникум"

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