Россиян предупредили о штрафах до 700 тысяч рублей за выращивание желтого куста
Один куст дает до 100 тысяч семян, заросли уже распространились по 49 регионам России
26 октября 2026, 10:39, ИА Амител
С 1 марта 2026 года золотарник канадский официально включен в список чужеродных (инвазивных) растений — за его выращивание на участке владельцу может грозить штраф вплоть до 700 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал Артемий Куприянов, управляющий партнер АБ "Куприянов, Кириллова и партнеры".
По словам эксперта, обязанность бороться с опасными растениями закреплена в Земельном кодексе и законе "Об охране окружающей среды". Инвазивными считают чужеродные виды, чье распространение несет угрозу экосистемам, биоразнообразию, здоровью людей и экономике. В качестве самого известного примера таких растений юрист привел борщевик.
Золотарник представляет серьезную опасность для природы: он стремительно разрастается и вытесняет местную флору. Растение обладает крайне высокой репродуктивной способностью — один куст может произвести до 100 тысяч семян, причем всходит до 95% из них.
Кроме того, корни золотарника выделяют вещества, которые подавляют рост других растений. За последние десятилетия вид распространился в 49 регионах России, а в отдельных местах плотность зарослей достигает 300 побегов на квадратный метр.
Важно учитывать, что перечень опасных инвазивных растений зачастую формируется на региональном уровне, поэтому собственникам участков стоит отслеживать местные нормативные акты.
Размер штрафа зависит от тяжести последствий. Если из‑за зарослей ухудшается качество почвы, применяется часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ: гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 700 тысяч рублей. Еще более серьезные последствия предусмотрены частью 4 статьи 8.8 КоАП РФ — она действует, когда из‑за сорной растительности участок становится непригодным для использования по целевому назначению.
11:10:53 26-10-2026
Бухим за рулём и родителям школьных садистов почему нет таких штрафов?
12:08:09 26-10-2026
Интересно, под Бийском вдоль трассы Р256 золотарника не просто заросли, там из-за него уже ничего другого не видно. Эти земли никому не принадлежат? Если они государственные, то государство не хочет свои же законы соблюдать и заняться наведением там порядка?..
13:13:14 26-10-2026
Гость (12:08:09 26-10-2026) Интересно, под Бийском вдоль трассы Р256 золотарника не прос... Чем тебе помешал золотарник?
12:49:41 26-10-2026
Не всходит он семенами, иначе корневищами никто не размножал бы, а все огороды в СНТ были бы в золотарнике. Вот портулак съедобный тот ещё семенной захватчик.
18:53:39 26-10-2026
Гость (12:49:41 26-10-2026) Не всходит он семенами, иначе корневищами никто не размножал... зато очень вкусный! его в ротти с сыром - заглядение. получится такая дагестанская лепешка "чудА" называется. портулак + ореховая трава+творог+сыр. можно + тыква или курица
13:24:37 26-10-2026
А ни чего что семена этого золотарника на маркетплейсах продают, там штрафов ни каких не предусмотрено?
14:06:20 26-10-2026
Гость (13:24:37 26-10-2026) А ни чего что семена этого золотарника на маркетплейсах прод...
Может стоит читать глазами, а не другим местом?
"перечень опасных инвазивных растений зачастую формируется на региональном уровне"
15:03:45 26-10-2026
Гость (14:06:20 26-10-2026) Может стоит читать глазами, а не другим местом?"... Золотарник это подарок для пчеловода, кто придумал что он вреден?
16:11:01 26-10-2026
какоето вранье, у меня эти кусты на 2 дачах и это капризнейшее растение, на участке более нигде не самосеется и не вырастает из семян, дачи держим уже по 25+ лет и вот как он сидит семейкой в одном месте, так больше нигде и не вылез. по-моему из пальца выдумано каким-то ботаном
17:24:34 26-10-2026
золотарник канадский - в Белокурихе его полно! Пешком гуляешь по терренкурам, к подъемникам, к источникам и т.д. - везде эти желтые цветочки. Красивые, да. Но если они будут вытеснять другую флору, то почему его не убирают?
18:55:38 26-10-2026
по-моему тут грубейшая ошибка. По незнанию или умышленно, чтоб штрафовать людей ?! тогда преступная ошибка! борщевик соглашусь - удасное растение. Золотарник же - супер. он НЕ СЕЕТСЯ семками, если что. Но сеять то он их сеет, но они не всходят. размножить ужачно можно только корневищами
19:44:57 26-10-2026
Гость (18:55:38 26-10-2026) по-моему тут грубейшая ошибка. По незнанию или умышленно, чт... Съездите куда-нибудь под Новосибирск в район Плотниково. Там поля этого золотарника. Он уже вытеснил абсолютно все. Насчет того, что он не размножается семенами - чушь.