Один куст дает до 100 тысяч семян, заросли уже распространились по 49 регионам России

26 октября 2026, 10:39, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта 2026 года золотарник канадский официально включен в список чужеродных (инвазивных) растений — за его выращивание на участке владельцу может грозить штраф вплоть до 700 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал Артемий Куприянов, управляющий партнер АБ "Куприянов, Кириллова и партнеры".

По словам эксперта, обязанность бороться с опасными растениями закреплена в Земельном кодексе и законе "Об охране окружающей среды". Инвазивными считают чужеродные виды, чье распространение несет угрозу экосистемам, биоразнообразию, здоровью людей и экономике. В качестве самого известного примера таких растений юрист привел борщевик.

Золотарник представляет серьезную опасность для природы: он стремительно разрастается и вытесняет местную флору. Растение обладает крайне высокой репродуктивной способностью — один куст может произвести до 100 тысяч семян, причем всходит до 95% из них.

Кроме того, корни золотарника выделяют вещества, которые подавляют рост других растений. За последние десятилетия вид распространился в 49 регионах России, а в отдельных местах плотность зарослей достигает 300 побегов на квадратный метр.

Важно учитывать, что перечень опасных инвазивных растений зачастую формируется на региональном уровне, поэтому собственникам участков стоит отслеживать местные нормативные акты.

Размер штрафа зависит от тяжести последствий. Если из‑за зарослей ухудшается качество почвы, применяется часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ: гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 700 тысяч рублей. Еще более серьезные последствия предусмотрены частью 4 статьи 8.8 КоАП РФ — она действует, когда из‑за сорной растительности участок становится непригодным для использования по целевому назначению.