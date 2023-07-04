Барнаул повторно обработают от комаров

Работы выполнят на 14 общественных территориях и в 11 прибрежных зонах

04 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле проведут повторную обработку общественных территорий и прибрежных зон от комаров, сообщили в мэрии.

Первую дезинсекцию выполняли в середине июня, ко второй приступят на этой неделе. Делать это будут рано утром или вечером при условии, что не будет ветра и дождя.

"Будут обработаны 14 общественных территорий... В их числе – Нагорный парк, аллея по проспекту Ленина, сквер Химиков, Обской бульвар, Зеленый сквер, Ленинградская аллея, площадь Мира, Мизюлинская роща, аллея по улице Георгия Исакова, зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского, сквер по улице Панфиловцев, 22, площадь "Народная", Сквер на площади Победы и парк Юбилейный", – перечислили в горадминистрации.

Среди прибрежных зон работы проведут в 11 местах: в месте протоки Оби в поселке Ильича, на реке Ляпиха в Гоньбе, на озере Пионерское в Казенной Заимке, в районе пруда вдоль улицы Власихинской, в районе русла реки Власиха по улице Сибирской, в комплексе "Заречье", по береговой линии на улице Школьной и на улице Набережной в селе Лебяжье. Также дезинсекцию выполнят на озерах в поселке Землянуха, в парке "Юбилейном" и в микрорайоне "Докучаевский".

Ранее рассказали, откуда в Алтайском крае взялись кусачие мошки и когда они оставят людей в покое.