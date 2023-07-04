Барнаул повторно обработают от комаров
Работы выполнят на 14 общественных территориях и в 11 прибрежных зонах
04 июля 2023, 10:50, ИА Амител
В Барнауле проведут повторную обработку общественных территорий и прибрежных зон от комаров, сообщили в мэрии.
Первую дезинсекцию выполняли в середине июня, ко второй приступят на этой неделе. Делать это будут рано утром или вечером при условии, что не будет ветра и дождя.
"Будут обработаны 14 общественных территорий... В их числе – Нагорный парк, аллея по проспекту Ленина, сквер Химиков, Обской бульвар, Зеленый сквер, Ленинградская аллея, площадь Мира, Мизюлинская роща, аллея по улице Георгия Исакова, зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского, сквер по улице Панфиловцев, 22, площадь "Народная", Сквер на площади Победы и парк Юбилейный", – перечислили в горадминистрации.
Среди прибрежных зон работы проведут в 11 местах: в месте протоки Оби в поселке Ильича, на реке Ляпиха в Гоньбе, на озере Пионерское в Казенной Заимке, в районе пруда вдоль улицы Власихинской, в районе русла реки Власиха по улице Сибирской, в комплексе "Заречье", по береговой линии на улице Школьной и на улице Набережной в селе Лебяжье. Также дезинсекцию выполнят на озерах в поселке Землянуха, в парке "Юбилейном" и в микрорайоне "Докучаевский".
Ранее рассказали, откуда в Алтайском крае взялись кусачие мошки и когда они оставят людей в покое.
11:30:39 04-07-2023
как и от тараканов, не было, после обработки появляются, такое ощущение, что распространяют специально
11:37:20 04-07-2023
А Прудские?
11:43:28 04-07-2023
Смысл в середине июня было делать? Там дожди шли
11:59:10 04-07-2023
Гость (11:43:28 04-07-2023) Смысл в середине июня было делать? Там дожди шли... А её делали? Кто-нибудь поздно вечером/рано утром видел в городе эти агрегаты?
13:05:00 04-07-2023
Озеро Пионерское частная территория. Пусть хозяева сами обрабатывают
13:15:37 04-07-2023
Можно подумать, что люди на пр. Ленина ходят только по аллейке. Или остальных можно кусать?
13:18:35 04-07-2023
в комплексе "Заречье"?????? Вообще офигели, себе дачи обрабатываю дак и пишут же об этом )))))
18:43:08 04-07-2023
В научном городке, днём не погулять , а вечером даже выйти нельзя на улицу.
07:46:33 05-07-2023
А Пивоварку?