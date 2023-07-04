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Барнаул повторно обработают от комаров

Работы выполнят на 14 общественных территориях и в 11 прибрежных зонах

04 июля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле проведут повторную обработку общественных территорий и прибрежных зон от комаров, сообщили в мэрии.

Первую дезинсекцию выполняли в середине июня, ко второй приступят на этой неделе.  Делать это будут рано утром или вечером при условии, что не будет ветра и дождя.

"Будут обработаны 14 общественных территорий... В их числе – Нагорный парк, аллея по проспекту Ленина, сквер Химиков, Обской бульвар, Зеленый сквер, Ленинградская аллея, площадь Мира, Мизюлинская роща, аллея по улице Георгия Исакова, зеленая зона от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского, сквер по улице Панфиловцев, 22, площадь "Народная", Сквер на площади Победы и парк Юбилейный", – перечислили в горадминистрации.

Среди прибрежных зон работы проведут в 11 местах: в месте протоки Оби в поселке Ильича, на реке Ляпиха в Гоньбе, на озере Пионерское в Казенной Заимке, в районе пруда вдоль улицы Власихинской, в районе русла реки Власиха по улице Сибирской, в комплексе "Заречье", по береговой линии на улице Школьной и на улице Набережной в селе Лебяжье. Также дезинсекцию выполнят на озерах в поселке Землянуха, в парке "Юбилейном" и в микрорайоне "Докучаевский".

Ранее рассказали, откуда в Алтайском крае взялись кусачие мошки и когда они оставят людей в покое.

Барнаул Хорошие новости комары

Комментарии 9

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бгг

11:30:39 04-07-2023

как и от тараканов, не было, после обработки появляются, такое ощущение, что распространяют специально

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Гость

11:37:20 04-07-2023

А Прудские?

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Гость

11:43:28 04-07-2023

Смысл в середине июня было делать? Там дожди шли

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ГадкийЯ

11:59:10 04-07-2023

Гость (11:43:28 04-07-2023) Смысл в середине июня было делать? Там дожди шли... А её делали? Кто-нибудь поздно вечером/рано утром видел в городе эти агрегаты?

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Гость

13:05:00 04-07-2023

Озеро Пионерское частная территория. Пусть хозяева сами обрабатывают

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Гость

13:15:37 04-07-2023

Можно подумать, что люди на пр. Ленина ходят только по аллейке. Или остальных можно кусать?

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Сергей

13:18:35 04-07-2023

в комплексе "Заречье"?????? Вообще офигели, себе дачи обрабатываю дак и пишут же об этом )))))

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Анна

18:43:08 04-07-2023

В научном городке, днём не погулять , а вечером даже выйти нельзя на улицу.

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Горожанин

07:46:33 05-07-2023

А Пивоварку?

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