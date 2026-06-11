Барнаульскому застройщику одобрили проект девятиэтажного ЖК в центре города

Компания несколько лет вела подготовку к началу работ на площадке

11 июня 2026, 08:28, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Пушкина, 30 / Фото: "Союзгражданпроект"

Крупный ЖК на ул. Пушкина, 30, в Барнауле близок к старту: в начале июня проект получил одобрение стройэкспертизы. Теперь девелопер (ГК "Союз") вправе обратиться в мэрию за разрешением строительства и начать возведение дома.

Сам проект оказался для компании затянувшимся: впервые о нем стало известно в 2022 году, когда застройщик представил эскизы дома. Однако затем последовала пауза: несколько лет девелопер занимался расширением участка и оформлением документов.

Обновленный проект компания представила в мае 2026 года. Многоэтажный жилой дом будет состоять из пяти блок-секций и подземной автостоянки, которая пристроена к дому и расположена под дворовой частью участка. Въезд — со стороны улицы Пушкина. Входные группы блок-секции № 1 и № 5 расположены со двора. В остальных блок-секциях предусмотрены сквозные проходы, как с улицы, так и со двора.

На первом этаже первой блок-секции запроектированы помещения общественного назначения. Также часть первого этажа займут машино-места. Их в проекте 221: на цокольном и на первом этаже расположено 118, на подземной автостоянке — 63, на земельном участке — 40.

Квартир в доме будет 231, малогабаритных среди нет — это полноценные одно-, двух- и трехкомнатные. Также на территории ЖК предусмотрены дворовые площадки, зоны отдыха и игр.

Интересно, что компания сформировала площадку на месте канифольного завода. Его построили в 1928 году. Предприятие выпускало канифоль, скипидар, иммерсионное масло и кедровый бальзам, которые использовали для оптических приборов.

В 2003 году предприятие приостановило работу: продукция стала невостребованной. В 2008-м предприятие ликвидировали по делу о банкротстве. В 2007 и 2012 годах на территории фабрики были пожары. Компания "Союз" приобрела имущественный комплекс в 2022 году, снесла корпуса, а землю перевела под многоквартирное строительство.