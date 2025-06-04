Силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников

Над Крымом ликвидировали четыре дрона

04 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Четыре дрона ликвидировали над Крымом, еще два – над Курской областью, а еще один – над Белгородской областью.

Напомним, что за 3 июня силы ПВО уничтожили шесть беспилотников украинских войск над Белгородской областью. Противник пытался атаковать регион дронами самолетного типа.