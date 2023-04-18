Более 33 тысяч литров крови заготовили в Алтайском крае благодаря донорам

С 17 по 23 апреля в регионе проходит неделя популяризации донорства крови

18 апреля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: пресс-служба КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови"

В 2022 году в Алтайском крае донорами стали более 26 тысяч человек, благодаря помощи которых в регионе удалось заготовить около 33,34 тысячи литров крови. Об этом сообщает пресс-служба КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови".

Там напомнили, что ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Кроме того, с 17 по 23 апреля в Алтайском крае проходит неделя популяризации донорства крови.

"Донорская кровь, как уникальное лечебное средство, незаменима при переливании пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций и при тяжёлых родах. Кровь жизненно необходима больным гемофилией, анемией и онкологическим больным при химиотерапии", – подчеркнули в пресс-службе.

Люди, которые добровольно, безвозмездно и постоянно сдают свою кровь, делают благородное и необходимое дело. В частности, 13 538 жителей региона награждены нагрудными знаками "Почётный донор России". Благодаря им заготавливают необходимую кровь для медицинских организаций в полном объёме.

Служба крови напоминает: донором может стать здоровый гражданин, который достиг 18 лет, весом более 50 кг. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырёх раз.