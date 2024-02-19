Более 70% абонентов Алтая подключены к скоростному интернету "Ростелекома"
В прошлом году основная часть работ проходила в сельской местности
19 февраля 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8JudUw
В 2023 году "Ростелеком" в Алтайском крае подключил к скоростному интернету на базе цифровой сети 26,6 тысячи семей. Таким образом, доля пользователей технологии PON* ("оптика в дом") в общей абонентской базе провайдера выросла до 71%.
В прошлом году оператор обеспечил наибольший приток "оптических" клиентов в Барнауле и пригороде – в Новоалтайске и близлежащем Первомайском районе, а также в Петропавловском и Советском районах.
Впервые доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с получили жители сел:
- Гонохово Завьяловского района;
- Гилев-Лог Романовского района;
- Ащегуль Михайловского района;
- Анисимово Тальменского района и других населенных пунктов.
В сельской местности завели новую распределительную сеть в 107 сел и поселков.
"Достраивали оптику в частном секторе и многоквартирных домах Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Заринска и Алейска. Несмотря на миграцию клиентов, которая происходила по разным причинам, наша абонентская база продолжала расти благодаря расширению цифровой сети и высокому качеству технологии PON", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
На 1 января 2024 года скоростным интернетом, цифровым ТВ, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами "Ростелекома" пользуются 233 тысячи алтайских семей.
*PON ("ПОН")
ПАО "Ростелеком"Реклама
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