Больше 100 пожаров потушили в Алтайском крае за минувшие сутки

Только 10 из них произошли в жилом секторе

06 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 5 мая потушили 102 пожара, сообщили в региональном главке МЧС.

"За минувшие сутки, 5 мая 2023 года, в Алтайском крае ликвидировано 102 пожара, 10 из них – в жилом секторе", – рассказали в ведомстве.

Напомним, с 6 по 10 мая в крае действует особый противопожарный режим.

Спасатели призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.