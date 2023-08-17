Больше половины россиян заявили, что у них есть пассивный доход

В некоторых городах Сибири люди пассивно получают больше 50 тысяч в месяц

17 августа 2023, 13:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Больше половины россиян заявили о том, что у них есть пассивный доход. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Сравни" и страховой компании "Ренессанс Жизнь".

Каждый третий россиянин, согласно данным исследования, получает пассивно до пяти тысяч рублей. 28% заявили о том, что ежемесячно получают до 15 тысяч рублей. У 23% ежемесячный пассивный доход составляет до 30 тысяч рублей.

Свыше 50 тысяч рублей пассивно получают в Красноярске, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Большинство опрошенных довольны своим дополнительным заработком.