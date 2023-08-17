Больше половины россиян заявили, что у них есть пассивный доход
В некоторых городах Сибири люди пассивно получают больше 50 тысяч в месяц
17 августа 2023, 13:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Больше половины россиян заявили о том, что у них есть пассивный доход. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Сравни" и страховой компании "Ренессанс Жизнь".
Каждый третий россиянин, согласно данным исследования, получает пассивно до пяти тысяч рублей. 28% заявили о том, что ежемесячно получают до 15 тысяч рублей. У 23% ежемесячный пассивный доход составляет до 30 тысяч рублей.
Свыше 50 тысяч рублей пассивно получают в Красноярске, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Большинство опрошенных довольны своим дополнительным заработком.
13:53:55 17-08-2023
Хорошее исследование, теперь надо задуматься как извлечь у россиян эти лишние деньги т.к. их не должно быть!
13:57:00 17-08-2023
ну и нафига они это рассказали
14:05:00 17-08-2023
это какой такой пассивный? акционеры что ли, на откатах или как? кто в теме, объясните
15:52:45 17-08-2023
Гость (14:05:00 17-08-2023) это какой такой пассивный? акционеры что ли, на откатах или ... Пассивный, тот в кого пихают.
14:11:25 17-08-2023
Гость (14:05:00 17-08-2023) это какой такой пассивный? акционеры что ли, на откатах или ... Например, проценты по вкладам.
15:34:14 17-08-2023
Гость (14:11:25 17-08-2023) Например, проценты по вкладам. ... Чтобы получать не менее 50 тысяч в месяц по вкладам,вкладов должно быть миллионов 7.
14:11:34 17-08-2023
Это жители москвы, ленинграда, красноярска и новосибирска?
14:18:11 17-08-2023
Гость (14:11:34 17-08-2023) Это жители москвы, ленинграда, красноярска и новосибирска?... Сочи, Краснодар, и т.д. и т.п., жилье отдыхающим сдают за не очень дорого.
14:17:06 17-08-2023
Ну у меня пассивный сдача квартиры и гаража с погребом в аренду.
14:20:05 17-08-2023
"- У вас депозит в банке есть? -Есть". (записывает в блокнот: "Имеет пассивный доход"). В правительстве смотрят статистику "каждый третий имеет пассивный доход", думают: "А хорошо живут наши граждане! Чего они еще жалуются? Надо бы придумать налог на пассивный доход"
14:26:57 17-08-2023
Гость (14:20:05 17-08-2023) "- У вас депозит в банке есть? -Есть". (записывает в блокнот... Именно в этом направлении они и обморочены.Думают -какой бы ещё "прорыв" устроить для людей.
14:29:22 17-08-2023
Я тоже иногда приврать люблю!
15:53:49 17-08-2023
Где-то здесь должна появиться реклама про пассивный доход (лох, найдись!)
17:18:36 17-08-2023
есть ещё жирок у населения
19:00:20 17-08-2023
Гость (13:53:55 17-08-2023) Хорошее исследование, теперь надо задуматься как извлечь у р... Уже придумали... с 1 сентября такси в 2 раза подорожает...
09:25:02 18-08-2023
Гость (19:00:20 17-08-2023) Уже придумали... с 1 сентября такси в 2 раза подорожает...... Ну дак таксисты тогда сами на нем и будут только себя возить, все просто. Я точно не буду платить в 2 раза больше.