Первый загар. Барнаульцы ловят "жаркое солнышко" на набережной Оби

Самые смелые расположились на берегу и активно синтезируют витамин D

27 мая 2026, 16:36, ИА Амител

Барнаульцы загорают 27 мая / Фото: amic.ru

В Барнаул, судя по всему, наконец-то пришло лето. На улице жара. Некоторые жители решили не оставлять на завтра то, что можно сделать уже сейчас — хорошенько позагорать. И вот уже самые смелые расположились на берегу Оби и активно синтезируют витамин D под действием солнечных лучей.

По данным алтайского Гидрометцентра, жаркая погода точно продержится до конца мая: до +30 градусов днем.

Как сообщают сервисы "Яндекс.Погода" и Gismeteo, в первую неделю лета столбики термометров стабильно будут показывать около +25 градусов.

Кстати, городской пляж в Барнауле откроется после снижения уровня воды в Оби. В прошлом году пляж на острове Помазкин открыли 20 июня.

Всего в этом летнем сезоне в городе будут работать пять пляжей и девять открытых бассейнов.