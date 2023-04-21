Быстрые займы: рассказываем о пяти самых популярных мифах и заблуждениях

Как грамотно кредитоваться и не попасть в долговую яму

21 апреля 2023, 17:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58i4UQ

Паспорт. Деньги / Фото: wirestock / freepik.com

Рынок небольших займов "до зарплаты" растёт уже несколько лет. По прогнозам экспертов, тенденция сохранится и в ближайшем будущем. Пока такому способу кредитования доверяют не все: среди обывателей можно встретить множество мифов. Рассказываем о самых популярных из них и о том, как получить быстрый заём с низкими процентами и максимально выгодными условиями.

Обязательно высокие переплаты Миф связан с первым этапом работы МФО в России. Когда отрасль практически не регулировалась на законодательном уровне – проценты были высокими. Сейчас условия более выгодные. Кроме того, многие микрофинансовые организации, например, такие как "Манимен", готовы предоставить заём без процентов (такие условия действуют в течение определённого времени и чаще всего актуальны для новых клиентов). Микрозаём дают всем подряд МФО действительно более лояльны к потенциальным заёмщикам, чем банки. Однако ряд требований к ним предъявляется: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории страны, возраст (от 18, реже – 21 года), постоянный доход (справка нужна не всегда). МФО предоставляют только краткосрочные займы Сроки могут колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Реже – до года. Если вернуть деньги в срок не удаётся, чаще всего можно сделать пролонгацию договора. Главное – оставаться на связи с курирующим сотрудником, а не "пропадать", чтобы не столкнуться со штрафами и прочими "санкциями". Можно легко попасть в долговую яму Тем, кто подходит к вопросу займа грамотно и ответственно, подобное не грозит. Если к услугам МФО прибегают люди, не имеющие стабильного дохода или те, кто таким образом стремится "перекрыть" старый кредит (или сразу несколько), часто это приводит к созданию непомерной финансовой нагрузки и росту задолженности в геометрической прогрессии. Микрофинансовые организации заинтересованы, чтобы клиент вернул деньги в полном объёме с процентами. Просроченные задолженности – это потеря прибыли, поэтому никто не нацелен на то, чтобы заёмщик попал в долговую яму. Ждать денег нужно долго Деньги поступают на карту или банковский счёт в день обращения (оформить заём можно здесь: https://moneyman.ru/products/bystro/). Заявки обрабатываются в режиме 24/7. Потенциальный заёмщик должен быть на связи, чтобы оперативно предоставить специалисту МФО все необходимые для быстрой обработки запроса данные.

ООО МФК "Мани Мен"; ИНН: 7704784072, ОГРН: 1117746442670

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