ЦБ заявил, что Qiwi осуществлял переводы похищенных средств
Средств для возмещения денег, застрявших на счетах, должно хватить
21 февраля 2024, 21:59, ИА Амител
Лишенный лицензии Qiwi осуществлял переводы похищенных средств в пользу дропперов, проводил деньги для теневого игорного бизнеса, криптообменников и различных нелегальных услуг. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Центробанке.
В регуляторе отметили, что в значительной степени бизнес-модель банка была основа на высокорисковых операциях. Кроме того, банк нарушал требования в части идентификации – зафиксированы многочисленные факты регистрации кошельков на граждан с использованием их персональных данных, но без их ведома.
По предварительной оценке, у Qiwi хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан. При этом подобные средства не подлежат страхованию по федеральному законодательству и их возврат будет проходить в ходе принудительной ликвидации.
00:24:22 22-02-2024
Это реально теневая контора, участвовала в отъёме средств, сам пострадал от них. ЦБ молодец, дави этих мошенников и подонков!!!!
09:22:20 22-02-2024
Долго думали. Про то что киви - криминальная помойка - на каждом углу твердят уже лет 7.
09:35:00 22-02-2024
перевели счета с киви на совкомбанк....а они не мошенники