Qiwi заблокировала вывод денег с кошельков

21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

21 февраля 2024, 15:20, ИА Амител

Сайт QIWI Банка / Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Компания Qiwi после отзыва лицензии у QIWI Банка запретила вывод средств с кошельков, пишет РИА Новости.

При попытке вывести деньги система сообщает, что "платеж нельзя произвести".

21 февраля пресс-служба Центробанка сообщила об отзыве лицензии у QIWI Банка. Одной из причин стало то, через кредитную организацию проходили платежи для финансирования терроризма и отмывания денег.

Вкладчикам будут возвращены деньги, но не больше 1,4 млн рублей на человека. Выплаты начнутся не позднее 6 марта.