Томенко: в Михайловском районе потушили основную территорию пожара

Угрозы населённым пунктам больше нет

14 апреля 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Основная территория пожара в Михайловском районе Алтайского края потушена. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

По его словам, сейчас остались лишь небольшие очаги, а все участки возгорания локализованы. Угрозы населённым пунктам больше нет.

"Хочу поблагодарить спасателей, которые оперативно и слаженно справились с кризисной ситуацией и сейчас завершают работу. Сегодня и погода изменилась – пошёл дождь, так что думаю, совсем скоро удастся окончательно победить огонь", – заявил Томенко.

Всего для тушения пожара привлекли больше 150 спасателей и больше 70 единиц необходимой техники, в том числе пожарные машины и бульдозеры. Также в Михайловском районе пока остаётся пожарный поезд, который прибыл со станции Кулунда.

Напомним, что первый крупный в этом сезоне лесной пожар произошёл в Михайловском районе Алтайского края 13 апреля. По словам губернатора Виктора Томенко, огонь мог перекинуться с территории приграничного региона Казахстана. Утром 14 апреля его удалось локализовать.