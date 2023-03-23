Человек погиб при столкновении двух грузовиков под Новосибирском

Мужчину пытались спасти, но врачи не смогли это сделать

23 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция по НСО

Смертельная авария с участием двух грузовых автомобилей произошла в Новосибирской области. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"В 15:40 30-летний водитель грузовика Mercedes с полуприцепом ехал по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. На 104-м километре трассы на регулируемом перекрёстке – пересечении с трассой Сузун – Черепаново он, по предварительной информации, проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем УАЗ", – сказано в сообщении.

За рулём отечественного автомобиля находился 61-летний мужчина. Врачи пытались его спасти, но не смогли.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.