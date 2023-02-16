Чудо-сани и гигантский самовар. Чем удивит гостей "Сибирская Масленица" в 2023 году?

Рассказываем, что будет на празднике и как добраться до него без пробок

16 февраля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Масштабный фестиваль "Сибирская Масленица" в 2023 году пройдёт 25 февраля. Гости из Алтайского края и других регионов страны соберутся в традиционном месте проведения – селе Новотырышкино. Как и в предыдущие годы, для туристов приготовили самые разные развлечения. Есть и новинки: с Урала на Алтай привезли огромный самовар, чтобы угощать гостей "уникальным" чаем.

О том, что ждёт гостей на "Сибирской Масленице" в 2023 году и как туда добраться, чтобы не угодить в пробку, – в материале amic.ru.

Где и когда пройдёт "Сибирская Масленица"?

Место проведения "Сибирской Масленицы" на Алтае не меняется – это комплекс "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино в Смоленском районе. Населённый пункт находится в 20 километрах от города-курорта Белокуриха.

В этом году праздник по продолжительности будет чуть короче, чем обычно. Торжественная программа продлится пять часов: начнётся в 12:00 и закончится в 17:00. Дата проведения – суббота, 25 февраля.

Кстати, в 2022 году фестиваль так и не провели из-за эпидограничений. Так что "Сибирская Масленица – 2023" станет первой за два последних года.

Чайный праздник

Новинка праздника – фестиваль самоварного чая. Организаторы устроят на территории "Сибирского подворья" целую Самоварную улицу, где гостей будут угощать самыми разными видами чая.

В Новотырышкино с далёкого Урала привезли огромный самовар-трицикл, который вмещает в себя 415 литров жидкости. Это чудо техники из города Ирбит (Свердловская область) давно путешествует по разным городам России, и вот теперь добралось до Алтая.

Самовар такой огромный, что растапливать его начнут ещё 24 февраля. Только так получится вскипятить воду к началу праздника. Такой "пузатый" сможет обеспечить горячими напитками почти 2 тысячи человек.

Вместе с "гигантом" на фестиваль привезут другие большие самовары – на 30 и 60 литров. Кроме того, свои агрегаты установят и некоторые алтайские санатории и компании.

В рамках фестиваля туристы смогут попробовать самые разные виды чая. Так что на "Сибирской Масленице" точно будет чем согреться.

Холодильник с самого высокого столба в стране

В Новотырышкино также установят самый высокий масленичный столб в России. Его высота – 11 метров.

Как и в предыдущие годы, смелые и отважные гости, которые решатся взобраться на высоту, смогут выиграть ценные призы от партнёров фестиваля. В их числе: электровелосипед, холодильник, робот-пылесос и многое другое.

Фото: amic.ru

Подарки за "рубли"

Ещё один способ раздобыть себе подарок на фестивале – накопить "масленичные рубли". Это специальная валюта "Сибирской Масленицы", которую в течение дня выдают за участие в конкурсах и играх. Потом эти "рубли" можно обменять на разные вкусности.

Построил сани – получил деньги

Есть на "Сибирской Масленице" и конкурсы, в которых можно выиграть деньги. Например, в Новотырышкино ежегодно выбирают лучших конструкторов саней. Принять участие может команда от двух до пяти человек. Нужно сделать свои креативные сани, придумать им название, а на фестивале прокатиться на них с высокой горки.

Подробнее о требованиях к саням можно почитать на сайте фестиваля.

Жюри оценивает всё вместе: и дизайн, и оригинальность идеи, и расстояние, которое сани смогут проехать. Победитель получит 35 тысяч рублей.

Кстати, заявки можно подавать до 23 февраля. Так что вы ещё можете успеть сделать крутые санки и побороться за приз.

Фото: amic.ru

Сделал чучело – тоже получил деньги

Похожий конкурс проводят и для создателей масленичных чучел. Автор лучшей работы получит 50 тысяч рублей. Всего же жюри наградит шесть участников, а общий призовой фонд – 120 тысяч рублей.

Чучело должно быть из натуральных материалов и не превышать полутора метров в высоту. Подробнее о требованиях можно почитать здесь.

Заявку на участие можно подать непосредственно на месте проведения фестиваля: 25 февраля с 8 до 11 часов. Так что у вас тоже есть время сделать крутое чучело и получить за него солидную сумму.

Ну а кульминацией "Сибирской Масленицы" станет сжигание всех этих поделок.

Традиционные скачки

На местном ипподроме 25 февраля пройдут конные бега на призы губернатора и Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской породы. Всего разыграют восемь призов: будут и конноспортивные дисциплины, и забеги русских троек.

Кроме того, на "Сибирской Масленице" проведут один забег для собак породы русская борзая.

Гости со всей страны

Рекордным по посещаемости стал фестиваль 2019 года, когда на "Сибирскую Масленицу" приехало около 37 тысяч человек. Сейчас, когда пандемия ковида почти отступила, организаторы тоже ждут аншлаг.

По словам продюсера фестиваля Светланы Власовой, на Алтай приедут не только туристы из соседних регионов, но и гости из европейской части России. Их в "Сибирской Масленице" привлекает возможность полюбоваться снегом, которого в тех регионах намного меньше.

"Для них это очень яркие впечатления. В Москве и европейской части снега не так много. А к нам они приезжают, носятся на санках, любуются снежными городками. Остаются очень довольны", – рассказала организатор.

Гостям, которые впервые приедут на фестиваль, Власова рекомендует обязательно брать с собой бутерброды, термос с горячим чаем и сменные носки (а лучше обувь). Поскольку праздник проходит на улице, очень важно не замёрзнуть и не промочить ноги.

Фото: amic.ru

Как доехать до Новотырышкино, не застрять в пробке и найти парковку?

В предыдущие годы на эту проблему нередко жаловались гости фестиваля. Многие, кто решил отправиться на "Сибирскую Масленицу" на личном автомобиле, либо были вынуждены пробираться через пробки, либо очень долго искали парковочное место.

Увы, подобных проблем в небольшом селе не избежать, признаёт Власова.

"Со своей стороны мы готовимся и уже расчищаем парковки. Но нужно понимать, что зимой количество парковочных мест в любом случае ограничено. Тем более мы не знаем, какая будет погода во время фестиваля. Гарантии, что если все решат приехать на своём авто и спокойно припаркуются, нет", – пояснила организатор.

По её словам, гораздо проще добраться до Новотырышкино общественным транспортом. Во-первых, можно воспользоваться услугами одной из турфирм, которые продают путёвки на "Сибирскую Масленицу". Во-вторых, можно доехать на автобусе сначала до Белокурихи, а оттуда – до Новотырышкино. Подробное расписание рейсов обещают опубликовать на сайте фестиваля в понедельник, 20 февраля.

Ну а тем, кто всё же решил поехать на "Сибирскую Масленицу" на своей машине, Власова рекомендует выезжать пораньше. Пробки начинаются ближе к обеду, и избежать их вполне реально.