"Дело Долиной" будут изучать студенты юридических вузов

Уже сейчас студенты-юристы активно обсуждают дело на занятиях, но скоро оно официально окажется в программах

29 декабря 2025, 12:27, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Судебное дело о квартире певицы Ларисы Долиной в Москве, рассмотренное Верховным судом РФ 16 декабря, включено в учебные программы ведущих юридических вузов страны, сообщает РИА Новости.

Громкий процесс будут изучать студенты Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Магистранты разберут его на семинарах по гражданскому праву и процессу.

«Учитывая широкий общественный резонанс и влияние на дальнейшее развитие судебной практики, "дело Долиной" будет рассматриваться на занятиях», – отметили в МГЮА.

В СПбГУ подчеркнули, что следили за процессом и обсуждали возможные пути его разрешения. Анализ кейса поможет будущим юристам в освоении практических навыков работы с недвижимостью.

Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру за 112 млн рублей.