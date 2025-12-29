"Дело Долиной" будут изучать студенты юридических вузов
Уже сейчас студенты-юристы активно обсуждают дело на занятиях, но скоро оно официально окажется в программах
29 декабря 2025, 12:27, ИА Амител
Судебное дело о квартире певицы Ларисы Долиной в Москве, рассмотренное Верховным судом РФ 16 декабря, включено в учебные программы ведущих юридических вузов страны, сообщает РИА Новости.
Громкий процесс будут изучать студенты Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Магистранты разберут его на семинарах по гражданскому праву и процессу.
«Учитывая широкий общественный резонанс и влияние на дальнейшее развитие судебной практики, "дело Долиной" будет рассматриваться на занятиях», – отметили в МГЮА.
В СПбГУ подчеркнули, что следили за процессом и обсуждали возможные пути его разрешения. Анализ кейса поможет будущим юристам в освоении практических навыков работы с недвижимостью.
Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру за 112 млн рублей.
12:30:34 29-12-2025
... и паталогопсихиатров.
12:34:20 29-12-2025
Какая глупость, оправдывая беззакония суда, создавать видимость того, что дело было архисложное... Уровень юриспруденции РОссии не только фактически, но и теоретически пробивает дно.
12:38:20 29-12-2025
А продажных судей кто будет изучать ?
15:28:11 29-12-2025
Гость (12:38:20 29-12-2025) А продажных судей кто будет изучать ?... Это вопрос уже не юридический, а политический - будут изучать политологи, как одно дело не отправило корабль под названием "Россия" ы смуту
15:30:05 29-12-2025
Гость (12:38:20 29-12-2025) А продажных судей кто будет изучать ?... Опыт перенимать,по тарифам
13:31:21 29-12-2025
Дело Долиной-Кудельман-Борщевского.
18:15:38 29-12-2025
Юридическая система прогнила-менять надо...реформировать бессмысленно..