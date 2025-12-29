НОВОСТИОбщество

"Дело Долиной" будут изучать студенты юридических вузов

Уже сейчас студенты-юристы активно обсуждают дело на занятиях, но скоро оно официально окажется в программах

29 декабря 2025, 12:27, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"
Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Судебное дело о квартире певицы Ларисы Долиной в Москве, рассмотренное Верховным судом РФ 16 декабря, включено в учебные программы ведущих юридических вузов страны, сообщает РИА Новости.

Громкий процесс будут изучать студенты Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Магистранты разберут его на семинарах по гражданскому праву и процессу.

«Учитывая широкий общественный резонанс и влияние на дальнейшее развитие судебной практики, "дело Долиной" будет рассматриваться на занятиях», – отметили в МГЮА.

В СПбГУ подчеркнули, что следили за процессом и обсуждали возможные пути его разрешения. Анализ кейса поможет будущим юристам в освоении практических навыков работы с недвижимостью.

Напомним, Верховный суд 16 декабря окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру за 112 млн рублей.

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Долина может остаться в спорной квартире на Новый год

Юрист объяснил, что принудительное выселение певицы из-за бюрократических процедур может занять несколько дней и уложиться в срок лишь после каникул
Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

12:30:34 29-12-2025

... и паталогопсихиатров.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Смешно? Давно уже не смешно

12:34:20 29-12-2025

Какая глупость, оправдывая беззакония суда, создавать видимость того, что дело было архисложное... Уровень юриспруденции РОссии не только фактически, но и теоретически пробивает дно.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:20 29-12-2025

А продажных судей кто будет изучать ?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:11 29-12-2025

Гость (12:38:20 29-12-2025) А продажных судей кто будет изучать ?... Это вопрос уже не юридический, а политический - будут изучать политологи, как одно дело не отправило корабль под названием "Россия" ы смуту

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:30:05 29-12-2025

Гость (12:38:20 29-12-2025) А продажных судей кто будет изучать ?... Опыт перенимать,по тарифам

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

13:31:21 29-12-2025

Дело Долиной-Кудельман-Борщевского.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:38 29-12-2025

Юридическая система прогнила-менять надо...реформировать бессмысленно..

  2 Нравится
Ответить
