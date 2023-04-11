Депутат Госдумы помог барнаульскому швейбату купить новое оборудование

Поддержку им оказал Александр Терентьев

11 апреля 2023, 12:05, ИА Амител

Новое оборудование для барнаульского швейбата "Будем ж/шить" / Фото: altai.spravedlivo.ru

Промышленный оверлок, дисковый нож и двое закройных ножниц – эти инструменты барнаульскому швейбату "Будем ж/шить" недавно помог приобрести депутат Госдумы от Алтайского края, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

"От всего нашего швейбата выражаем огромную благодарность Александру Васильевичу Терентьеву и всему региональному отделению партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" за горящие сердца и такую необходимую поддержку. Вот так вместе и сообща мы все приближаем победу: наши бойцы – на линии соприкосновения, мы –в тылу. Такая помощь очень трогает и окрыляет. Так точно победим", – поблагодарили представители швейбата.

О победе они говорят не случайно – швеи изготавливают изделия для бойцов СВО. Теперь они смогут работать ещё быстрее и передать в зону спецоперации больше так необходимых вещей.





Новое оборудование для барнаульского швейбата "Будем ж/шить" / Фото: altai.spravedlivo.ru

Напомним, ранее в СРЗП объявили о старте партийного проекта "Справедливая помощь участникам СВО". Партия отправляет гуманитарные грузы с начала специальной военной операции, теперь это направление работы выходит на новый уровень.