Депутат призвал регионы внимательно читать указ президента о многодетных семьях

Александр Терентьев считает, что нужно расширить льготы для многодетных

02 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Власти регионов России должны очень внимательно прочитать рекомендации президента, чтобы все многодетные семьи, независимо от места своего проживания, ощутили реальную поддержку государства. Такое мнение высказал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

"Справедливая Россия – За правду" неоднократно предлагала закрепить единый статус для всех многодетных семей, живущих в России, сделать доступными льготы для всех таких семей. Ведь сейчас большинство льгот зависит не от количества детей, а от низких доходов семьи, наличия детей школьного возраста, количества лошадиных сил в семейном автомобиле и так далее. Однако Госдума такие инициативы не поддерживала.

Социалисты назвали указ президента о многодетности первым шагом к признанию важности и нужности семей с детьми для страны. В документе был закреплен единый и бессрочный статус для таких семей по всей стране.

"Это важнейший шаг в национальной демографической политике! Он подтверждает правильность наших инициатив", – отметил лидер партии Сергей Миронов.

Следующим шагом должно стать как раз расширение льгот для многодетных семей.

"В 2021 году мы поздравляли женщин Заринска с 8 Марта. Мамочки, помню, тогда пришли с грудными детьми. Тогда они попросили меня разобраться с "нельготными" льготами для многодетных семей, насколько справедливо делить их на бедных и не бедных. Этот кейс из Заринска я привез на фракцию в Госдуме. Так началась работа по созданию партийного законопроекта, который бы давал четкое определение и критерии многодетных семей на законодательном уровне. А также набор определенных льгот для них", – рассказал Александр Терентьев.

Социалисты предлагают широкий набор единых льгот для многодетных семей. Часть из них уже отражена в обновленном указе – это льготы по оплате ЖКУ, бесплатному проезду и питанию для школьников, рекомендованные регионам. Еще партия считает необходимым продлить действие льгот до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 18 лет.