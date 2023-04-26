Детские сады в Барнауле укомплектовали на новый учебный год
За направлением в комитет по образованию родителям приходить не нужно
26 апреля 2023, 09:29, ИА Амител
В Барнауле укомплектовали детские сады на учебный год 2023/24. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В течение пяти рабочих дней после комплектования сотрудники детского сада оповестят родителей о порядке получения направления по указанным в электронных заявлениях телефонам, согласуют дату и время обращения", – рассказали в мэрии.
Отмечается, что родителям в случае попадания ребёнка в сад не нужно ходить за направлением в комитет по образованию. Нужно сразу обращаться в дошкольное учреждение.
Период обращения – с 15 мая по 30 июня.
Ранее городской комитет по образованию опубликовал списки малышей, получивших путёвки в детсады.
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