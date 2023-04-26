Детские сады в Барнауле укомплектовали на новый учебный год

За направлением в комитет по образованию родителям приходить не нужно

26 апреля 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле укомплектовали детские сады на учебный год 2023/24. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В течение пяти рабочих дней после комплектования сотрудники детского сада оповестят родителей о порядке получения направления по указанным в электронных заявлениях телефонам, согласуют дату и время обращения", – рассказали в мэрии.

Отмечается, что родителям в случае попадания ребёнка в сад не нужно ходить за направлением в комитет по образованию. Нужно сразу обращаться в дошкольное учреждение.

Период обращения – с 15 мая по 30 июня.

Ранее городской комитет по образованию опубликовал списки малышей, получивших путёвки в детсады.