В Барнауле опубликовали списки малышей, которые получили путёвки в детские сады

Детей, которых не прикрепили в приоритетные дошкольные образовательные учреждения, могут направить в другие детские сады

25 апреля 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле закончилось комплектование детских садов города на 2023/2024 учебный год. Об этом сообщает комитет по образованию краевой столицы.

Отмечается, что в случае распределения ребёнка в детсад за направлением в комитет по образованию приходить не нужно – необходимо обращаться в дошкольное учреждение, куда прикрепили малыша. Срок обращения – с 15 мая по 30 июня.

В ближайшие пять рабочих дней после комплектования сотрудники детского сада, куда будет распределён ребёнок, оповестят родителей о порядке получения направления по указанным в заявлениях телефонам, а также согласуют дату и время обращения.

Полный список комплектования детсадов Барнаула можно увидеть по этой ссылке.

Также в комитете обратили внимание родителей, дети которых не были направлены в приоритетные детские сады. Из-за ограниченного количества предпочитаемых дошкольных учреждений часть детей в списках на предоставление мест отсутствуют.

Возможность предоставления мест детям в других детских садах города имеется. Для этого возможно обратиться в комитет по образованию в установленные часы приёма – предварительно можно записаться на сайте комитета по образованию.