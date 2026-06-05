До +35. Какая погода ждет Алтайский край 5 июня
Осадков синоптики не прогнозируют
05 июня 2026, 06:00, ИА Амител
Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru
От +25 до +30 градусов составит температура в Алтайском крае днем 5 июня. Местами по западу воздух прогреется до +35 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.
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