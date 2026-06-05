До +35. Какая погода ждет Алтайский край 5 июня

Осадков синоптики не прогнозируют

05 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru

От +25 до +30 градусов составит температура в Алтайском крае днем 5 июня. Местами по западу воздух прогреется до +35 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.