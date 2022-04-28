Путешествие в соседний город. Как отдохнуть на майские, не уезжая за пределы Сибири

Закрытие границ и южных аэропортов осложнило планирование майских выходных. Но не спешите расстраиваться: отлично провести время можно не только на популярных курортах. Если на дачу вы не собираетесь, а сменить обстановку всё-таки хочется, отправляйтесь в мини-путешествие в соседний город. Например, в Новосибирск — в городе-миллионнике точно есть чем заняться. Более того, развлечения можно выгодно совместить с комфортным проживанием в отеле Domina Novosibirsk.

Отель с атмосферой Италии

Domina Novosibirsk — это современный итальянский четырёхзвёздочный отель, расположенный в центре культурной и деловой жизни города. В шаговой доступности — главные достопримечательности, музеи и театры Новосибирска.

К услугам гостей — просторные номера пяти различных категорий, фитнес-зал, wellness-зона с сауной и джакузи, ресторан для завтраков в формате «шведский стол» и круглосуточный Brera Bar с авторской итальянской и русской кухней.

Несмотря на бизнес-статус отеля, Domina Novosibirsk приятно удивляет ярким итальянским дизайном. Элегантный интерьер в природном стиле дарит ощущение бесконечного лета и напоминает сад с живыми деревьями.

Гости города выбирают отель Domina Novosibirsk за:

— высокий уровень сервиса;

— удобное расположение;

— просторные номера с дизайнерским интерьером;

— большие и очень мягкие кровати;

— вкусные завтраки с большим разнообразием блюд.

С 1 по 10 мая в отеле действуют специальные выгодные предложения. Майские тарифы включают в себя пакет услуг: проживание, скидки на парковку, бесплатное пользование wellness-зоной, а также билеты или скидки на посещение аквапарка, зоопарка, кинотеатра и термального комплекса. Расскажем о них подробнее.

Тариф Spring Time

Выгодное предложение для тех, кто хочет просто отдохнуть — понежиться в кровати под белоснежным одеялом, заказать еду в номер, посмотреть фильм, расслабиться в джакузи. Тариф включает:

— размещение в номере выбранной категории;

— свободное пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи;

— напиток от заведения в Brera Bar для каждого гостя;

— скидку 50% на подземный паркинг;

— высокоскоростной Wi-Fi;

— поздний выезд до 16:00.

Стоимость — от 4 900 рублей. Также доступен тариф с завтраком.

Тариф «Отдыхайте вместе»

Кто давно мечтает о романтическом уик-энде? Для вас Domina Novosibirsk подготовил тариф с совместным походом в кино и отдыхом в крупнейшем SPA-комплексе Новосибирска. Предложение включает:

— размещение в номере выбранной категории;

— завтрак в формате «шведский стол»

— подарочную карту в кинотеатр «Победа» на 500 или 1000 рублей;

— скидку 20% на посещение термального комплекса «Мира Термы. Сосновый Бор»;

— бесплатное пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи;

— высокоскоростной Wi-Fi;

— скидку 50% на подземный паркинг.

Стоимость — от 5 000 рублей.

Тариф «Аквамир»

Для тех, кто скучает по лету и предпочитает активный отдых, — тариф с билетами в крупнейший аквапарк Сибири для каждого проживающего гостя. Предложение включает:

— размещение в номере выбранной категории;

— завтрак в формате «шведский стол»;

— билеты в аквапарк «всё включено: аквапарк + термы» на каждого зарегистрированного гостя;

— свободное пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи;

— скидку 50% на подземный паркинг;

— высокоскоростной Wi-Fi;

— поздний выезд до 16:00.

Стоимость — от 7 100 рублей.

Тариф «Зоосибирск»

Один из крупнейших зоопарков России — Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило — популярное место отдыха для детей и взрослых. Domina Novosibirsk подготовил специальное предложение «Зоосибирск», которое включает:

— размещение в номере выбранной категории;

— завтрак в формате «шведский стол»;

— билеты в Новосибирский зоопарк на каждого проживающего гостя;

— свободное пользование тренажёрным залом, сауной и джакузи;

— скидку 50% на подземный паркинг;

— высокоскоростной Wi-Fi;

— поздний выезд до 16:00.

Стоимость от — 5 200 рублей.

Узнать подробнее о майских тарифах и забронировать номер в Domina Novosibirsk можно по телефону 8-383-362-85-55.

Отель Domina Novosibirsk 4*

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, 26

Телефон: 8-383-362-85-55

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