ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ставке в 2027 году
Для этого необходимы низкие инфляционные ожидания, отметил зампред регулятора
17 февраля 2026, 19:30, ИА Амител
Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Его цитирует "Интерфакс".
«В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», — заявил он.
В июле 2024 года Центробанк повысил оценку нейтральной ставки с 6–7% до 7,5–8,5%. Заботкин отметил, что для снижения ставки до такого показателя с нынешних 15,5% необходимы низкие инфляционные ожидания. «Здесь новости за январь и февраль обнадеживающие, инфляционные опасения населения не возросли, а ожидания бизнеса, которые подросли в январе, вернулись к средним значениям за 2025 год», — сказал зампред ЦБ.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. По ее словам, снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно и потребуется более плавная траектория снижения ставки.
20:40:27 17-02-2026
Какие надо ожидания ЦБ придумает. Соц.опросы, заказ анал.отчета - и в тоге у ЦБ будет нужная цифра
08:54:47 18-02-2026
инфляционные опасения населения не возросли, а ожидания бизнеса, которые подросли в январе- вопрос зампред ЦБ вообще в России живет??? Или это очередное заявление о заботах о населениях перед выборами!!!