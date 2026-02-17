ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ставке в 2027 году

Для этого необходимы низкие инфляционные ожидания, отметил зампред регулятора

17 февраля 2026, 19:30, ИА Амител

Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Его цитирует "Интерфакс".

«В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», — заявил он.

В июле 2024 года Центробанк повысил оценку нейтральной ставки с 6–7% до 7,5–8,5%. Заботкин отметил, что для снижения ставки до такого показателя с нынешних 15,5% необходимы низкие инфляционные ожидания. «Здесь новости за январь и февраль обнадеживающие, инфляционные опасения населения не возросли, а ожидания бизнеса, которые подросли в январе, вернулись к средним значениям за 2025 год», — сказал зампред ЦБ.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. По ее словам, снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно и потребуется более плавная траектория снижения ставки.