Путин удостоил госнаград жителей Алтайского края

Впервые житель края получил орден "За заслуги в культуре и искусстве"

17 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Два жителя Алтайского края отмечены высокими государственными наградами. Указ о награждении 14 февраля подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает краевое правительство.



Впервые житель края награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве": награды удостоена артистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева.

«Творческий диапазон, широкие горизонты театральных интересов, нежелание существовать в рамках одного амплуа вывели ее в авангард музыкального театрального искусства региона», — указывается в сообщении.

Как отметили в правительстве, актриса сыграла более 70 ролей. Сейчас она является одним из ведущих артистов труппы, занята в 25 из 36 спектаклей в репертуаре театра.



Почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации" присвоено ведущему инженеру Алтайского завода прецизионных изделий Владиславу Свещинскому.

«Он занимается изобретательской деятельностью более 25 лет. Является автором 18 изобретений, 14 полезных моделей, 6 рационализаторских предложений. Общий экономический эффект от их внедрения составил более 113 миллионов рублей», — рассказали в правительстве.

С 2015 по 2021 год при участии Владислава Свещинского на Алтайском заводе прецизионных изделий провели работы по созданию первой отечественной установки для гидроимпульсных испытаний под сверхвысоким давлением компонентов топливных систем. В 2022 году он впервые организовал обучение сотрудников завода методам теории решения изобретательских задач.



Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по традиции направит награжденным поздравительные телеграммы.