В Барнауле квартиру с "дявольской" ценой из одних шестёрок продают в доме Евдокимова
Элитную квартиру с "дьявольски" высокой ценой продают в центре Барнаула
09 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В центре Барнаула, на пр. Социалистическом, 38, продают квартиру в элитном доме, где жил экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Её стоимость поистине "дьявольская" – 66,666 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".
Сколько в квартире помещений – неизвестно. Но, по словам продавца, она "многокомнатная".
Площадь недвижимости составляет 299 кв. м. Было бы забавно, если бы 666. Хотя вполне можно считать, что девять – это перевёрнутая шесть.
И, да, квартира находится на третьем этаже, внимание… Шестиэтажного дома. Комбо, от которого становится немного смешно и не по себе.
Квартира просторная и светлая. В её интерьере преобладают белый и бежевый цвета.
Всего в ней три санузла. В одном из них установлено джакузи, занимающее почти всё пространство. А стену украшает мозаика а-ля флорентийская.
Дом, где расположена квартира, – кирпичный. Его построили в 1998 году. В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, поликлиники, школы, детские сады, вузы и остановки общественного транспорта.
08:10:24 09-04-2023
Купи квартиру за 66 миллионов в старом здании, вложи ещё кучу денег на то что бы убрать эту безвкусицу и придать квартире современный вид, нет уж, на эти деньги лучше построить современный особняк за городом.
09:14:23 09-04-2023
Так вроде Мишаня в Титанике квартиру имел?