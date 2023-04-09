Элитную квартиру с "дьявольски" высокой ценой продают в центре Барнаула

09 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

В центре Барнаула, на пр. Социалистическом, 38, продают квартиру в элитном доме, где жил экс-губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Её стоимость поистине "дьявольская" – 66,666 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

Сколько в квартире помещений – неизвестно. Но, по словам продавца, она "многокомнатная".





































































Квартиру с "дьявольской" ценой продают на пр. Социалистическом, 38, в Барнауле / Фото: "Циан"

Площадь недвижимости составляет 299 кв. м. Было бы забавно, если бы 666. Хотя вполне можно считать, что девять – это перевёрнутая шесть.

И, да, квартира находится на третьем этаже, внимание… Шестиэтажного дома. Комбо, от которого становится немного смешно и не по себе.

Квартира просторная и светлая. В её интерьере преобладают белый и бежевый цвета.

Всего в ней три санузла. В одном из них установлено джакузи, занимающее почти всё пространство. А стену украшает мозаика а-ля флорентийская.

Дом, где расположена квартира, – кирпичный. Его построили в 1998 году. В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, поликлиники, школы, детские сады, вузы и остановки общественного транспорта.