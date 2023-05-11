Единственное алтайское казино получило рекордную выручку на фоне западных санкций

За 2022 год в "Алтай Пэлас" вырос доход от игровых столов и упала выручка от слот-аппаратов

11 мая 2023, 13:04, ИА Амител

Фото: altaipalace.ru

Оператор единственного в алтайской игровой зоне "Сибирская монета" казино "Алтай Пэлас" отчитался о рекордной выручке. Как сообщает "Банкфакс", компания получила за 2022 год 592,8 млн рублей, что является лучшим результатом за последние пять лет его работы. Рост по сравнению с 2021 годом составил 3%.

В отчёте подчёркивается, что доход от игровых столов увеличился на 13,5% – до 187,1 млн рублей. При этом выручка от слот-аппаратов упала – до 405,6 млн рублей, на 1,7%. Себестоимость продаж увеличилась на 1,7 %, до 77,2 млн рублей.

Вместе с тем чистая прибыль организации снизилась на 18,1% – до 269,1 млн рублей. Кредиторская задолженность выросла на 39,9%, до 93,8 млн рублей, дебиторская – на 57,3%, до 496,9 млн рублей.

На деятельность и отчётность повлияли геополитическая обстановка, санкции, а также принимаемые Россией ответные меры. Как отмечает руководство, в результате выросла неопределённость и волатильность на рынках капитала, которая связана и с падением курса рубля.