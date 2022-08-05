Мохнатое, рогатое и белый хищник. Каких новых животных привезут в барнаульский зоопарк к осени

В барнаульский зоопарк «приедут» новые животные. Их доставят из Нижнего Новгорода, рассказал руководитель зверинца Сергей Писарев.

В начале сентября из нижегородского зоопарка «Лимпопо» доставят самку зебры, полярного волка и корову породы хайленд. Первой всего полгода, а остальные особи — взрослые. Они пройдут месяц карантина и будут доступны для посетителей.

«Животных мы покупаем и планируем покупать каждый год. Всё зависит от того, есть ли они в наличии. Иногда их может не быть», — отметил Писарев.

Кроме того, в зоопарк уже доставили 12 краснокнижных птиц, 3 августа их поселили в клетки, посетители зоопарка уже могут на них посмотреть.

Напомним, что в июле 2022 года из-за посетителей в зоопарке «Лесная сказка» погиб косулёнок и заболели несколько животных. Причиной стало то, что люди кормят животных сверх меры. Из-за этого же в зоопарке заболели козы, морские свинки и кролики.

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Происшествия В барнаульском зоопарке из-за посетителей умер косулёнок и заболели другие животные