Депутат предложил ограничить рост пеней по долгам за ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обсудит с правительством России ограничение роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Сергея Пахомова.

Расчёт пеней должникам за услуги ЖКХ привязан к ключевой ставке, которую 28 февраля Центробанк поднял до 20%. Пени, соответственно, также должны вырасти в два раза. Пахомов призвал пересмотреть правила и изучить опыт регионов. В частности, в Казани «Татэнергосбыт» по просьбе крупных управляющих компаний не будет начислять жителям города пени за просроченный платёж за ЖКУ за февраль.