Новый удар. Какие стройматериалы резко подорожают в Алтайском крае и к чему это приведёт

Эпопея с резким подорожанием стройматериалов, которая потрясла всю страну и Алтайский край в 2021 году, не закончилась. Российские и региональные эксперты уверены, что весной 2022 года произойдёт очередной ценовой скачок. Причём возрастёт стоимость тех позиций, которые в прошлом году оставались стабильными: это щебень, песок и цемент. Но и рекордсмены-2021 по удорожанию — древесина, металл, теплоизоляционные материалы — также продолжат прибавлять в цене. Почему стройматериалы дорожают и как это отразится на отрасли и рынке, в материале amic.ru.

Скрытые проблемы

2021 год, кроме разбушевавшейся пандемией, запомнился россиянам ещё и рекордным ростом цен на строительные материалы. Ощутили это практически все: и застройщики, которые были вынуждены поднимать стоимость продаваемого жилья, и подрядные компании, работающие на госстройках, и семьи, планирующие возведение домов или ремонт.

Рекордсменами 2021 года по удорожанию стали металл, древесина и изделия из них: их стоимость выросла на 60-100%. В качестве причин эксперты называли увеличение объёмов экспорта продукции (иностранные компании скупали и продолжают скупать российское сырьё по “бешеным” ценам) и дефицит сырья на местном рынке.

Статистика по ценам на материалы / Фото: скриншот презентации НОСТРОЯ

Однако была и ещё одна — скрытая — причина резкого роста цен. Это проблемы с доставкой товаров от производителей. С начала 2021 года аренда подвижного состава (вагонов) выросла в четыре раза. Это привело к тому, что производители на пике ажиотажного спроса на стройматериалы начали приобретать и арендовать вагоны, что привело к росту себестоимости строительных материалов. Об этом заявил замдиректора Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России Роман Куприн на круглом столе “Сибирской строительной недели”, которая проходила в Новосибирске с 1 по 4 февраля.

“Доля логистики для металлургической продукции составляет 5-6%, для стекла — 10-20%, теплоизоляционных материалов — 20-30%, цемента — 30-40%, нерудных материалов — 50-90%. Железнодорожным транспортом доставляют сырьё для производства строительных материалов. В 2022 году ситуация оказалась ещё более опасная. Собственники подвижного состава, ожидая роста цены на аренду, не спешат заключать долгосрочные контракты с производителями, что также чревато удорожанием конечной цены товара”, — отметил он.

Из-за проблем с железнодорожным транспортом выросла нагрузка на автомобильный. Его востребованность увеличилась на 10-15%. Если компании не располагали собственным автопарком, то были вынуждены его арендовать (и продолжают это делать до сих пор), что также ведёт к подорожанию продукции.

“Сыграли роль нехватка водителей, рост стоимости персонала, который для автотранспорта составил 25-50%. Кроме того, в стране есть ограничения по грузоперевозкам. На магистралях допустимые параметры — 10 тонн на ось, для дорог местного значения — 6 тонн. Из-за этого объём грузоперевозок ограничен, и их стоимость велика”, — отметил эксперт.

“Прилетело”, откуда не ждали

В прошлом году на рынке стройматериалов России были и номенклатуры, которые практически не дорожали. Например, щебень. За год его стоимость увеличилась всего на 2,5-5%. Однако в этом году он может войти в число материалов, цены на которые резко пойдут вверх. Причина — в росте налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

“Региональные службы по налогам пересматривают размер НДПИ. Даже через суд ФНС начисляют НДПИ. Фактически он (налог, — прим. ред.) вырос в пять раз. Дело в том, что налоговые органы приравняли дробление камня к добыче и стали рассчитывать налог со стоимости щебня (он как конечный продукт дороже, — прим. ред.). Проблема ещё и в том, что компаниям выставлены счета за три года”, — объяснил Роман Куприн.

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Всего же, за счёт увеличения НДПИ, расходных материалов для горновзрывных работ и подорожания оборудования для помолки, себестоимость щебня выросла на 40%. Эксперты ожидают, что уже в ближайшее время это приведёт к увеличению цены на рынке, то есть для конечного покупателя.

Беспокоит аналитиков и песок, который также может подорожать в 2022 году. В 2021-м рост составил 13-15%. По словам Романа Куприна, в теории регионы, которые и выдают лицензии компаниям на добычу песка, могут регулировать объёмы добычи. В этом случае можно избежать дефицита и, соответственно, удорожания. В противном случае Минпромторг готов применить санкции.

“Если регионы не будут справляться с регулятивной функцией, то мы предлагаем рассмотреть вопрос о передаче лицензирования на федеральный уровень”, — заявил Роман Куприн.

Ещё одна позиция, которая может резко подорожать в 2022-м, — цемент. В прошлом году его стоимость была относительно стабильной: за 11 месяцев 2021-го, по данным Росстата, материал подорожал лишь на 5%. В этом же году на рынке может наблюдаться дефицит цемента и, как следствие, рост цен.

“Резкий несбалансированный рост потребления цемента в осенний сезон, когда производители обычно снижали мощности в преддверии ремонтной кампании, не произошёл, все цементные предприятия продолжали работать на уровне летних объёмов вплоть до декабря. Это привело к аварийным остановкам ряда предприятий и к дефициту сырья”, — сообщил Роман Куприн.

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Интересный факт:

Последние пять лет Росстат и производители цемента указывали, что мощности отрасли в стране — 95-100 млн тонн в год. Однако учитывались не только работающие мощности, но и законсервированные, на возобновление которых потребовались бы месяцы. Объём действующих мощностей в стране составляет всего около 65 млн тонн, заявил Куприн.

Чиновник отметил, что сейчас компании, производящие цемент, обещают нарастить мощности на 3-5 млн тонн, дабы урегулировать объём материала на рынке. Однако это опять же потребует вложений и приведёт к увеличению себестоимости и удорожанию товара.

Не опять, а снова

Несмотря на “страшные” прогнозы по удорожанию щебня, песка и цемента, строители всё-таки больше обеспокоены прогнозами цен на металл. По информации НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), предпосылок, что этот материал будет дешеветь, пока нет.

“Мы понимаем, что все наши разговоры о том, что надо регулировать стоимость металлопродукции и всё, что с ней связано, это лишь наши пожелания. В рыночной экономике сделать это достаточно сложно. Правительство предприняло ряд мер, чтобы остановить рост цен: ввело экспортные пошлины на вывоз металла, а также металлолома. Но последние конъюнктурные изменения, связанные с валютой (курсы доллара и евро растут с начала января, сейчас доллар стоит почти по 77 рублей, а евро — около 87 рублей, — прим. ред.), говорят, что вряд ли нам стоит ожидать снижения цен на металл”, — заявил президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

С 1 января 2022 года в России экспортные пошлины на лом и отходы чёрных металлов устанавливаются в размере 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну. Они будут действовать в течение 180 дней.

О росте цен на металл говорят и в правительстве Алтайского края. По информации заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края Игоря Спивака, небольшое снижение наблюдается на отдельные виды продукции металлопроката, которые не пользуются спросом у отраслевых компаний. На самую ходовую продукцию цены не снижаются и, по прогнозам экспертов, продолжат расти.

“На сколько они увеличатся, не могу сказать точно. Но поставщики пугают нас 30-процентным ростом. Мы ждём, что подъём начнётся с февраля, а как дальше поведут себя цены, предсказать невозможно”, — сообщил Спивак.

“Ценообразование — это бред”

Рост цен на строительные материалы вновь ударит по госстройкам, заявили эксперты “Сибирский строительной недели”. Фактическая стоимость работ по возведению школ, детских садов, больниц и других социальных объектов вновь вырастет, а вот цена контрактов (то есть сумма, которую государство готово заплатить подрядным компаниям за работы) — нет. Ну либо вырастет, но только через полгода и более, ведь работы по изменению сметы объекта занимают длительное время.

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Алтайский край, по информации НОСТРОЙ, в 2021 году и так стал аутсайдером среди сибирских регионов по удорожанию объектов.

Так, по данным объединения, в регионе реальная стоимость строительства превышает сметные (то есть рассчитанные государством) на 12%. Это значит, что компании по окончанию работ не получат прибыль, а уйдут в минус. Если же строительные материалы подорожают так же, как и в 2021 году, то это вновь может стать причиной остановки госстроек в Алтайском крае, опасаются эксперты.

“Бюрократическая телега неповоротлива. На все согласования (по увеличению цены контрактов, — прим. ред.) уходят месяцы, полугодия. Государство сейчас говорит: “Договоры ведь уже подписали, детский сад за 200 млн, так и стройте”. Если компания откажется, госзаказчик и в суд пойдёт, и внесёт подрядчика в реестр недобросовестных компаний. Ценообразование сейчас — бред. По логике чиновников, пусть компании лучше бросят садик недостроенным, вложив в него 100 млн рублей, чем увеличить цену контрактов. И пусть он стоит, разрушается”, — прокомментировал ситуацию для amic.ru исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Подорожание строительных материалов может ударить и по компаниям, возводящим многоквартирные дома, считает эксперт. Это неминуемо приведёт к росту цены квадратного метра. Несмотря на все оптимистичные прогнозы риелторов и самих застройщиков о сохранении спроса на новостройки, резкое подорожание может снизить покупательную способность.

“Уже сейчас цена квадратного метра достигла 100 тыс. рублей, но если она будет 120 тыс. рублей, сможет ли население покупать квартиры? Вопрос. Если цены на стройматериалы пойдут ещё вверх, люди будут испытывать сложности в строительстве частных домов, ремонте. То есть пострадает опять же конечный потребитель. Мы, разумеется, надеемся на лучшее, не на взрывной рост цен [на стройматериалы]. Ведь если он случится, последствия могут быть гораздо плачевнее, чем в прошлом году”, — заявил эксперт.

Цифры

За 11 месяцев 2021 года, по данным Минпромторга России, цемент подорожал на 5%, щебень — на 2,5%, бетон — на 3%. На ряд материалов рост был намного больше: на 55% подорожали гидроизоляционные материалы, на 71% — листовое стекло. Общий рост цен на строительные материалы составил 23,7%.