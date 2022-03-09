Производитель Knorr, Calve, Lipton, Rexona, Dove и Axe остановит продажи в России

Британская компания Unilever приостановит экспорт продукции в Россию, а также её импорт из страны, сообщает ТАСС.

Unilever — один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, включая соусы, мороженое, чай, дезодоранты, мыло, шампуни, гели для душа. Самые известные бренды компании: Knorr, Calve, «Балтимор», «Инмарко», Lipton, Brooke Bond, Rexona, Dove, Axe.

При этом компания продолжит поставлять жизненно важные продукты питания и гигиены, произведённые в России. Unilever прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты. В России компания работает с 1991 года: пищевую продукцию и мороженое производит в Тульской области, чай, косметическую продукцию и бытовую химию — в Санкт-Петербурге, косметическую продукцию — в Екатеринбурге, мороженое — в Омске.

Ранее о приостановке бизнеса в России объявили McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks.