Виртуальные карты Visa и Mastercard больше не работают в общественном транспорте Барнаула

C 11 марта жители Барнаула больше не могут оплачивать проезд в общественном транспорте виртуальными картами Visa и Mastercard, сообщает мэрия города. Это распространяется на все банки и платёжные сервисы, установленные на телефон.

Пластиковые банковские карты продолжат работать без изменений. Из виртуальных способов оплаты доступна платёжная система «Мир».

Напомним, 6 марта компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Выпущенные российскими банками карты продолжат работать до истечения срока их действия, однако операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны.

Так, в Visa сообщили, что все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации.

В Mastecard также сообщили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.