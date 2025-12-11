Эксперт объяснила, почему алкоголь нельзя хранить на балконе зимой
Перепады температуры могут испортить вкус шампанского, водки и вина, а также привести к разрыву стекла
11 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Хранить алкоголь на балконе зимой – плохая идея, так как перепады температуры могут безвозвратно испортить напитки. Об этом "Газете.ru" рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Фатима Баликоева.
Особенно опасны температурные колебания для шампанского и игристых вин: изменение давления в бутылке может вызвать утечку газа, потерю вкуса и даже разрыв стекла. Водка после замерзания теряет свои органолептические свойства, а виски может стать мутным.
Эксперт рекомендует хранить алкоголь в темном, прохладном помещении с постоянной температурой и влажностью:
-
вино – при +10-14 градусах и влажности 60–80%;
-
водку – при +5-20 градусах, в вертикальном положении;
-
шампанское – при +10-12 градусах;
-
пиво – при +10-13.
Также важно избегать попадания прямых солнечных лучей, которые запускают фотохимические реакции и разложение химических соединений в напитках. Идеальное место – кладовая, шкаф или специальная винная полка без вибраций.
09:53:43 11-12-2025
Хранили, ничего не лопается даже в морозы.
10:14:33 11-12-2025
Потому что сосед сопрёт?
10:25:48 11-12-2025
две мартельчика и две белужанки на балконе стоят
а экспертному эксперту с его экспертным мнением могу по dhl обрезки выслать
12:10:02 11-12-2025
У меня в холодильнике то не застаивается, а вы тут про балкон рассказываете.
12:15:06 11-12-2025
Испортить вкус водки?? Да она нерусская просто!!!
14:39:18 11-12-2025
я закопал шампанское под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою, вдруг его не найду)))))
17:16:37 11-12-2025
в себе его надо хранить!
Лишнее что не вошло вернуть ихтиандру
09:15:51 12-12-2025
это же какой мороз должен быть,чтобы водка замерзла?
09:19:14 12-12-2025
Гость (09:15:51 12-12-2025) это же какой мороз должен быть,чтобы водка замерзла?... 40% водка: замерзает примерно при –27 °C. - так сказал ИИ. врет, хад.