Эксперт объяснила, почему алкоголь нельзя хранить на балконе зимой

Перепады температуры могут испортить вкус шампанского, водки и вина, а также привести к разрыву стекла

11 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Хранить алкоголь на балконе зимой – плохая идея, так как перепады температуры могут безвозвратно испортить напитки. Об этом "Газете.ru" рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Фатима Баликоева.

Особенно опасны температурные колебания для шампанского и игристых вин: изменение давления в бутылке может вызвать утечку газа, потерю вкуса и даже разрыв стекла. Водка после замерзания теряет свои органолептические свойства, а виски может стать мутным.

Эксперт рекомендует хранить алкоголь в темном, прохладном помещении с постоянной температурой и влажностью:

  • вино – при +10-14 градусах и влажности 60–80%;

  • водку – при +5-20 градусах, в вертикальном положении;

  • шампанское – при +10-12 градусах;

  • пиво – при +10-13.

Также важно избегать попадания прямых солнечных лучей, которые запускают фотохимические реакции и разложение химических соединений в напитках. Идеальное место – кладовая, шкаф или специальная винная полка без вибраций.

Гость

09:53:43 11-12-2025

Хранили, ничего не лопается даже в морозы.

Повсекакий

10:14:33 11-12-2025

Потому что сосед сопрёт?

Гость

10:25:48 11-12-2025

две мартельчика и две белужанки на балконе стоят
а экспертному эксперту с его экспертным мнением могу по dhl обрезки выслать

Гость

12:10:02 11-12-2025

У меня в холодильнике то не застаивается, а вы тут про балкон рассказываете.

Мимопроходящий

12:15:06 11-12-2025

Испортить вкус водки?? Да она нерусская просто!!!

Гость

14:39:18 11-12-2025

я закопал шампанское под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою, вдруг его не найду)))))

буэжж

17:16:37 11-12-2025

в себе его надо хранить!

Лишнее что не вошло вернуть ихтиандру

Гость

09:15:51 12-12-2025

это же какой мороз должен быть,чтобы водка замерзла?

Musik

09:19:14 12-12-2025

Гость (09:15:51 12-12-2025) это же какой мороз должен быть,чтобы водка замерзла?... 40% водка: замерзает примерно при –27 °C. - так сказал ИИ. врет, хад.

