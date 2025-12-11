Перепады температуры могут испортить вкус шампанского, водки и вина, а также привести к разрыву стекла

11 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Хранить алкоголь на балконе зимой – плохая идея, так как перепады температуры могут безвозвратно испортить напитки. Об этом "Газете.ru" рассказала доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Фатима Баликоева.

Особенно опасны температурные колебания для шампанского и игристых вин: изменение давления в бутылке может вызвать утечку газа, потерю вкуса и даже разрыв стекла. Водка после замерзания теряет свои органолептические свойства, а виски может стать мутным.

Эксперт рекомендует хранить алкоголь в темном, прохладном помещении с постоянной температурой и влажностью:

вино – при +10-14 градусах и влажности 60–80%;

водку – при +5-20 градусах, в вертикальном положении;

шампанское – при +10-12 градусах;

пиво – при +10-13.

Также важно избегать попадания прямых солнечных лучей, которые запускают фотохимические реакции и разложение химических соединений в напитках. Идеальное место – кладовая, шкаф или специальная винная полка без вибраций.