Российское шампанское подорожало на 10% за год

Средняя цена литра достигла 565 рублей

30 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Средняя стоимость российского шампанского за последний год выросла примерно на 10%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, сейчас литр этого напитка в среднем обходится покупателям в 565 рублей.

Эксперт успокоил россиян, готовящихся к новогодним праздникам: несмотря на подорожание в течение года, к Новому году заметных ценовых скачков не ожидается. Производители традиционно делают ставку на рост объемов продаж, а не на дальнейшее повышение цен. Сезонные скидки и акции помогут сгладить общий рост и поддержат высокий спрос.

При этом разброс цен по регионам остается значительным. На Дальнем Востоке, в отдельных районах Сахалинской области, литр шампанского может стоить около 1000 рублей.

Самое доступное шампанское продается в Дагестане – в Хасавюрте цена составляет около 340-350 рублей за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге литр стоит в среднем 620–640 рублей, в центральных и южных областях – от 440 до 630 рублей.

