Российское шампанское подорожало на 10% за год
Средняя цена литра достигла 565 рублей
30 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
Средняя стоимость российского шампанского за последний год выросла примерно на 10%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, сейчас литр этого напитка в среднем обходится покупателям в 565 рублей.
Эксперт успокоил россиян, готовящихся к новогодним праздникам: несмотря на подорожание в течение года, к Новому году заметных ценовых скачков не ожидается. Производители традиционно делают ставку на рост объемов продаж, а не на дальнейшее повышение цен. Сезонные скидки и акции помогут сгладить общий рост и поддержат высокий спрос.
При этом разброс цен по регионам остается значительным. На Дальнем Востоке, в отдельных районах Сахалинской области, литр шампанского может стоить около 1000 рублей.
Самое доступное шампанское продается в Дагестане – в Хасавюрте цена составляет около 340-350 рублей за литр.
В Москве и Санкт-Петербурге литр стоит в среднем 620–640 рублей, в центральных и южных областях – от 440 до 630 рублей.
19:02:43 30-11-2025
Это на столько выросло качество шампуня? Уважа-ам!
19:52:59 30-11-2025
Яд подорожал. Парадокс.
07:33:55 01-12-2025
Что точно вырастет в 2026-м году
1. Цены на почти всё!
2. НДС
3. Тарифы ЖКХ
4. Налоги
5. Сборы
6. ЧСВ у Ларисы Долиной
7. Цены на почти всё! Да, ещё раз!
8. Проценты удовлетворённости жизнью от ВЦИОМ
07:43:33 01-12-2025
Гость (07:33:55 01-12-2025) Что точно вырастет в 2026-м году1. Цены на почти в... Правда, иногда тоска берет от беспросветности походов в магазины. Уверен, перейди жить в землянку без всякого ЖКХ, чиновник найдет способ заполучить с земляночника копейку.