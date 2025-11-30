НОВОСТИОбщество

Российское шампанское подорожало на 10% за год

Средняя цена литра достигла 565 рублей

30 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Девушка выбирает шампанское / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Средняя стоимость российского шампанского за последний год выросла примерно на 10%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова, сейчас литр этого напитка в среднем обходится покупателям в 565 рублей.

Эксперт успокоил россиян, готовящихся к новогодним праздникам: несмотря на подорожание в течение года, к Новому году заметных ценовых скачков не ожидается. Производители традиционно делают ставку на рост объемов продаж, а не на дальнейшее повышение цен. Сезонные скидки и акции помогут сгладить общий рост и поддержат высокий спрос.

При этом разброс цен по регионам остается значительным. На Дальнем Востоке, в отдельных районах Сахалинской области, литр шампанского может стоить около 1000 рублей.

Самое доступное шампанское продается в Дагестане – в Хасавюрте цена составляет около 340-350 рублей за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге литр стоит в среднем 620–640 рублей, в центральных и южных областях – от 440 до 630 рублей.

Ранее сообщалось, что красная икра в России за год подорожала на 33%.

Россия алкоголь Новый год
Комментарии 4

Avatar Picture
)))

19:02:43 30-11-2025

Это на столько выросло качество шампуня? Уважа-ам!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:59 30-11-2025

Яд подорожал. Парадокс.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:33:55 01-12-2025

Что точно вырастет в 2026-м году⁠⁠

1. Цены на почти всё!

2. НДС

3. Тарифы ЖКХ

4. Налоги

5. Сборы

6. ЧСВ у Ларисы Долиной

7. Цены на почти всё! Да, ещё раз!

8. Проценты удовлетворённости жизнью от ВЦИОМ

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:43:33 01-12-2025

Гость (07:33:55 01-12-2025) Что точно вырастет в 2026-м году⁠⁠1. Цены на почти в... Правда, иногда тоска берет от беспросветности походов в магазины. Уверен, перейди жить в землянку без всякого ЖКХ, чиновник найдет способ заполучить с земляночника копейку.

  -2 Нравится
Ответить
