В Госдуме предложили автоматически начислять налоговые вычеты

Сегодня для получения вычета требуется собрать пакет бумажных документов и заполнить декларацию по форме 3‑НДФЛ

16 февраля 2026, 11:28, ИА Амител

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру финансов РФ Антону Силуанову письмо с инициативой внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

В своем обращении парламентарий указал, что налоговый вычет — действенная мера поддержки граждан, однако нынешний заявительный порядок создает существенные сложности. Для получения вычета требуется собрать пакет бумажных документов, заполнить декларацию по форме 3‑НДФЛ и подать ее в строго установленные сроки.

Чернышов подчеркнул, что для многих граждан — особенно пенсионеров и маломобильных лиц — эти шаги становятся непреодолимым барьером. В результате положенные по закону средства зачастую не доходят до нуждающихся.

Депутат предложил следующий механизм: ФНС на основании уже имеющихся у государства данных будет самостоятельно формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой налогового вычета. Чтобы получить средства, человеку достаточно будет подтвердить согласие в личном кабинете на портале "Госуслуги".

«Чернышов отметил, что технологическая база для автоматизации ряда вычетов уже существует. Например, сведения для имущественного вычета содержатся в информационных системах Росреестра, данные об уплаченном НДФЛ имеются у налоговых агентов, информация о договорах и платежах за обучение может быть верифицирована через данные, которые образовательные организации предоставляют в рамках оказания госуслуг», — говорится в публикации.

По мнению вице‑спикера, внедрение автоматического начисления вычетов позволит упростить процедуру их получения для граждан, обеспечить своевременные выплаты, а также снизить нагрузку на налоговые органы.

