В Госдуме предложили автоматически начислять налоговые вычеты
Сегодня для получения вычета требуется собрать пакет бумажных документов и заполнить декларацию по форме 3‑НДФЛ
16 февраля 2026, 11:28, ИА Амител
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру финансов РФ Антону Силуанову письмо с инициативой внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.
В своем обращении парламентарий указал, что налоговый вычет — действенная мера поддержки граждан, однако нынешний заявительный порядок создает существенные сложности. Для получения вычета требуется собрать пакет бумажных документов, заполнить декларацию по форме 3‑НДФЛ и подать ее в строго установленные сроки.
Чернышов подчеркнул, что для многих граждан — особенно пенсионеров и маломобильных лиц — эти шаги становятся непреодолимым барьером. В результате положенные по закону средства зачастую не доходят до нуждающихся.
Депутат предложил следующий механизм: ФНС на основании уже имеющихся у государства данных будет самостоятельно формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой налогового вычета. Чтобы получить средства, человеку достаточно будет подтвердить согласие в личном кабинете на портале "Госуслуги".
«Чернышов отметил, что технологическая база для автоматизации ряда вычетов уже существует. Например, сведения для имущественного вычета содержатся в информационных системах Росреестра, данные об уплаченном НДФЛ имеются у налоговых агентов, информация о договорах и платежах за обучение может быть верифицирована через данные, которые образовательные организации предоставляют в рамках оказания госуслуг», — говорится в публикации.
По мнению вице‑спикера, внедрение автоматического начисления вычетов позволит упростить процедуру их получения для граждан, обеспечить своевременные выплаты, а также снизить нагрузку на налоговые органы.
Ранее социалисты призвали ввести налоговый вычет на аренду жилья для некоторых граждан. Предполагается, что он не должен превышать 50% от средней рыночной стоимости аренды.
11:34:37 16-02-2026
предложили они... вычет по недвижимости сам уже формируется, автоматически в налоговой
13:04:06 16-02-2026
С таким количеством бумаг и справок сам ИИ не справится..
14:23:51 16-02-2026
Каких бумаг? там через сайт подавать минут 5 с прикреплением документов, а если ранее обращался по вычету на недвижимость то там вообще одну кнопку нажать в упрощенном порядке. срок рассмотрения за частую меньше месяца. а в в автоматическом режиме да удобно было бы, как справка 2 ндфл подгрузилась сразу доступные вычеты сформировались и ждут подтверждения отправки, т.к. вся медицина и недвижимость в их ведении есть, с медикаментами думаю такого не получится, нужно будет подгружать отдельно
15:10:56 16-02-2026
Гость (14:23:51 16-02-2026) Каких бумаг? там через сайт подавать минут 5 с прикреплением... никакой медицины в их ведении нет, все справки со всех клиник сказали собирать, так как договора, акты и чеки от этих же самых клиник, которые я весь год собирала, их не устраивают. Надо именно справки. Декларацию завернули, отправили уточнять, ад еще и в две недели уложиться со сбором справок, а иначе санкции и мне и налоговикам будут.
а у меня 11 контрагентов-клиник по прошлому году и суммы расходов на лечение почти 300 000. А так конечно - легкотня. Никакой волокиты - аха. Прям пять минут - и готово. А вернут по итогу три копейки, только за них всю душу вынут тебе
15:24:50 16-02-2026
гость (15:10:56 16-02-2026) никакой медицины в их ведении нет, все справки со всех клини... так может в нормальные клиники нужно ходить? они сами все сведения передают в налоговую по инн, просто заходишь в "Сведения по социальным вычетам" год выбираешь в личном кабинете и все там все суммы прописаны как дорогостоящие так и стандартные на 150к
15:56:21 16-02-2026
гость (15:10:56 16-02-2026) никакой медицины в их ведении нет, все справки со всех клини...
Если бы вы сначала прочитали инструкцию, то знали бы, что уже как года три не надо собирать никакие чеки и договора. Просто приходишь в больничку и просишь справку за весь год об оказанных платных услугах. Быстро и удобно. А кто-то сам себе злобный буратино
17:56:52 16-02-2026
Гость (15:56:21 16-02-2026) Если бы вы сначала прочитали инструкцию, то знали бы, чт... Если в 10 клиниках получал услуги - ничего страшного пройти еще раз 10 заведений. По некоторым вычет равен проезду до медучреждения. Все справки собрал - и в минус сработал.
И еще трачу на лекарства по 1500 руб в месяц и это не предел. Но компенсации они не подлежат, т.к надо еще доказать, что был еще рецепт врача. Например, лекарства от давления надо принимать пожизненно., а каждое стоит от 1000 руб.
Гораздо проще если все сведения поступали автоматически, без беготни, и рецепты выписывали через госуслуги, чтобы можно было ротом компенсировать такие лекарства.
08:27:07 17-02-2026
гость (15:10:56 16-02-2026) никакой медицины в их ведении нет, все справки со всех клини... Мне тоже из налоговой звонили, справка не загрузилась к заявлению.
16:00:57 16-02-2026
Вообще красота сейчас.Всё получила уже, и за обучение и за медуслуги. Никаких проблем не возникло. 10 минут своего времени потратила на оформление.
18:44:36 16-02-2026
Гость (16:00:57 16-02-2026) Вообще красота сейчас.Всё получила уже, и за обучение и за м... И на парковке ловит, да?
Как жить то хорошо стали, господи!