Глава профсоюза "Учитель" раскритиковал предложение депутата ГД отменить домашние задания

Эксперт заявил amic.ru, что вместо улучшения ситуации в образовании законодатели выдвигают странные идеи

16 февраля 2026, 12:50, ИА Амител

Система образования сегодня находится в экстремально тяжелом положении. И это связано с перегруженностью учителей, недофинансированием и чрезмерной планкой требований к ученикам. Об этом в беседе с amic.ru рассказал глава профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил освободить школьных учителей от проверки домашних заданий, оставив за ними только ведение уроков и контрольные. Он усомнился, что оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика. Поэтому стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке. Антропенко убежден, что это не только облегчит работу учителям, но и снимет немалую нагрузку с родителей, помогающих своим детям в работе над домашними заданиями, а порой нанимающих для этого репетиторов.Дмитрий Казаков отметил, что депутаты то и дело раздают гениальные, в кавычках, рекомендации, вместо того чтобы заняться реальным улучшением положения учителей — добиваться, например, нормальной заработной платы для них, тогда не приходилось бы брать по две ставки.

«В этих условиях даже толком проверить домашние задания не всегда получается», — заявил собеседник.

По его словам, парламентариям следует заняться реальными вопросами для вывода отечественной системы образования из тяжелого положения, в котором она сейчас находится:

«Вместо каких-то реальных и понятных предложений по улучшению ситуации мы получаем вот такого рода странные инициативы. Судя по всему, этот депутат не совсем понимает, как устроен образовательный процесс, раз предлагает такого рода новшества».

Дмитрий Казаков напомнил, что домашние задания являются важнейшим компонентом образования:

«Если рассматривать школьное образование как полноценную систему получения знаний и воспитания, то домашнее задание не менее важно, как само образование или пребывание ученика в школе. Это равнозначные вещи».

Собеседник отметил, что работа над усвоением части школьной программы на дому со стороны ученика несет, среди прочего, еще и воспитательную функцию:

«Это одна из важнейших составляющих формирования личности у ребенка. Понятно, что в этой сфере сегодня есть большие вопросы. Скажем, учителю действительно зачастую некогда этим заниматься, и ученикам, кстати говоря, порой тоже».

Однако существующие трудности связаны не с наличием домашнего задания как такового, отмечает Казаков.