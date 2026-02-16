Россия вошла в пятерку государств по объему производства картофеля
Суммарный мировой объем производства картофеля по итогам 2024 года достиг 390,4 миллиона тонн
16 февраля 2026, 13:21, ИА Амител
Россия заняла пятую строчку в рейтинге крупнейших производителей картофеля в мире по итогам 2024 года. Как выяснило РИА Новости на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на долю РФ пришлось 4,7% глобального выпуска — 18,4 млн тонн. Это означает, что каждая двадцатая тонна картофеля, произведенного в мире, была выращена в России.
Общий объем мирового производства картофеля в 2024 году достиг 390,4 млн тонн. Лидером остается Китай, вырастивший 94,8 млн тонн (24% от общемирового показателя). Вторую строчку заняла Индия с 57,1 млн тонн (15%), третью — Украина (21,1 млн тонн, или 5,4%), четвертую — США (19,1 млн тонн, или 4,9%).
Белоруссия в этом рейтинге расположилась на 23‑м месте: за год страна произвела 3,1 млн тонн картофеля (0,8% от мирового объема). При этом лидерство в экспорте картофеля удерживают другие страны. По итогам года крупнейшими поставщиками стали: Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн тонн), Германия (2,7 млн тонн), Бельгия (1,01 млн тонн) и Египет (898,7 тыс. тонн).
13:26:08 16-02-2026
О, да, крупнейшей производитель, который выгреб всю карточку у соседа(Белоруссии) в этом году. Есть ,чем гордиться.
13:27:19 16-02-2026
Молока хоть залейся, картошки хоть заешься.
Куда пальцем в карту не ткни, везде кузницы, здравницы, житницы и кладовые
14:17:22 16-02-2026
Зачем нам итоги 2024 года?
Мы должны гордится 2024 годом?
14:25:19 16-02-2026
А картошку точно производят? Прям на заводах? А можно адреса этих заводов узнать? Хотя бы парочки?
За свой 50+ возраст картошку выращивали всегда...
15:47:59 16-02-2026
Картофельные поля которые всех нас кормили в 90-е сейчас благополучно застроены. Возможность добывать пищу собственным трудом для многих полностью утрачена. Хорошо хоть дачи пока не запретили. но и для дачников с каждым годом все больше препонов. Выдумывают запреты на ходу, теперь дачники оказывается виноваты и в лесных пожарах и в наркотрафике.
В магазине я часто вижу египетскую картошку или в лучшем случае из ближайшего агрохолдинга. Но в основном агрохолдинги сейчас заняты соей, рапсом и другими масличными культура и так что им не до картошки.
16:23:42 16-02-2026
Селекционеры плохо работают. Картошка не выдерживает минусовые температуры. Например, лук-батун, капуста, яблони, жимолость выдерживают заморозки.
18:36:08 16-02-2026
Гость (16:23:42 16-02-2026) Селекционеры плохо работают. Картошка не выдерживает минусо... Супер))) А береза с елью не то что заморозки, а и морозы в минус 50, как думаете елку скрестить с картофаном норм будет?
19:05:04 16-02-2026
Отечественный картофель в магазинах - это некондиция, в немалой степени (побитый, уязвлённый, корявый, с гнилью и плесенью, дряблый, проросший, солониновый... грязный, в заразной почве). Работники, всех звеньев цепи от поля до прилавка, должны соблюдать технологию.