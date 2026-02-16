Россия вошла в пятерку государств по объему производства картофеля

Суммарный мировой объем производства картофеля по итогам 2024 года достиг 390,4 миллиона тонн

16 февраля 2026, 13:21, ИА Амител

Картошка / Ест картошку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россия заняла пятую строчку в рейтинге крупнейших производителей картофеля в мире по итогам 2024 года. Как выяснило РИА Новости на основе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на долю РФ пришлось 4,7% глобального выпуска — 18,4 млн тонн. Это означает, что каждая двадцатая тонна картофеля, произведенного в мире, была выращена в России.

Общий объем мирового производства картофеля в 2024 году достиг 390,4 млн тонн. Лидером остается Китай, вырастивший 94,8 млн тонн (24% от общемирового показателя). Вторую строчку заняла Индия с 57,1 млн тонн (15%), третью — Украина (21,1 млн тонн, или 5,4%), четвертую — США (19,1 млн тонн, или 4,9%).

Белоруссия в этом рейтинге расположилась на 23‑м месте: за год страна произвела 3,1 млн тонн картофеля (0,8% от мирового объема). При этом лидерство в экспорте картофеля удерживают другие страны. По итогам года крупнейшими поставщиками стали: Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн тонн), Германия (2,7 млн тонн), Бельгия (1,01 млн тонн) и Египет (898,7 тыс. тонн).

Ранее диетолог назвал идеальный способ приготовления картофеля. Самый полезный картофель — тот, что сохранил упругость и не разварился в пюре.