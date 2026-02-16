От двухлетних участников до легендарных династий. В Барнауле прошла 44-я "Лыжня России"

Фоторепортаж с одного из самых масштабных спортивных событий в столице края

16 февраля 2026, 12:35, ИА Амител

44-я "Лыжня России" в Барнауле / Фото: Виталий Дворянкин / "Алтайский спорт"

14 февраля Барнаул принял центральный старт 44-й Всероссийской массовой гонки "Лыжня России". Дистанции нашлись для всех: малыши, семейные команды и участники с ограниченными возможностями здоровья бежали 2 км, молодежь — 5 км, а опытные атлеты покоряли "десятку". Всего к соревнованиям присоединились 1600 человек, сообщает "Алтайский спорт".

Первое золото дня (на 2 км) завоевал Ярослав Денисов. Его успех не случаен: Ярослав — младший представитель знаменитой лыжной династии Денисовых. На трибунах его поддерживала Яна Кирпиченко, серебряный призер чемпионата мира.

Самым молодым лыжником стал Ваня Лымарь (2,5 года), а звание старейшего участника вновь подтвердил 87-летний Владимир Лантрат. На главных дистанциях победу праздновали Даниил Дерюгин, Мальвина Никонова (5 км), а также Владимир Шишкин и Виктория Макаренкова (10 км).

Спортсменов приветствовали руководители краевого спорта, отметив отличную подготовку трассы и по-настоящему праздничную атмосферу. Помимо медалей, специальные призы получили самые активные семьи и участники с ограниченными возможностями здоровья.