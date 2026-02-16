Доктор Мясников: Сильная радость может вызвать сердечный приступ
Опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, или так называемый "синдром разбитого сердца"
16 февраля 2026, 12:46, ИА Амител
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскрыл неочевидную причину сердечного приступа у внешне здоровых людей. Выпуск с разъяснениями специалиста доступен на платформе "Смотрим".
В рубрике "Вопросы от доктора" Мясников задал участнице программы вопрос: может ли сильная радость спровоцировать сердечный приступ? Женщина ответила отрицательно, однако врач с ней не согласился.
Александр Мясников объяснил, что опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, известный также как "синдром разбитого сердца".
«Очень сильный стресс, и положительный в том числе (в основном у женщин), провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце», — подчеркнул доктор.
Он также предупредил, что синдром такоцубо в отдельных случаях может привести к летальному исходу.
Ранее доктор Мясников объяснил, почему нужно отказаться от доставок в пользу кухни СССР.
13:31:46 16-02-2026
Срочно отменить радоваться. Хотя пока нечему.
13:58:45 16-02-2026
понял, сильно не радуемся...
14:25:56 16-02-2026
Нельзя выигрывать миллион в лотерею. От радости помрете
20:48:29 16-02-2026
Включат Телеграмм и многие умрут?