Опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, или так называемый "синдром разбитого сердца"

16 февраля 2026, 12:46, ИА Амител

Мужчина в больнице / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" раскрыл неочевидную причину сердечного приступа у внешне здоровых людей. Выпуск с разъяснениями специалиста доступен на платформе "Смотрим".

В рубрике "Вопросы от доктора" Мясников задал участнице программы вопрос: может ли сильная радость спровоцировать сердечный приступ? Женщина ответила отрицательно, однако врач с ней не согласился.

Александр Мясников объяснил, что опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, известный также как "синдром разбитого сердца".

«Очень сильный стресс, и положительный в том числе (в основном у женщин), провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце», — подчеркнул доктор.

Он также предупредил, что синдром такоцубо в отдельных случаях может привести к летальному исходу.

