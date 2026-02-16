Любопытный житель Алтая перешел по ссылке и оформил на себя несколько микрозаймов

Файл содержал вредоносное программное обеспечение

16 февраля 2026, 12:17, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 49-летнего жителя, от имени которого оформили несколько микрозаймов на общую сумму 27 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«В одном из мессенджеров пришло сообщение с незнакомого номера, к сообщению был прикреплен файл, который, как оказалось позже, содержал вредоносное программное обеспечение», — рассказали в ведомстве.

После перехода по ссылке начали поступать сообщения из различных микрокредитных организаций об оформлении займов, а через некоторое время и звонки, в которых мужчину уведомили о сроках уплаты.

После этого сельчанин обратился за выпиской о кредитной истории. Как оказалось, мошенники оформили несколько микрозаймов от его имени.

