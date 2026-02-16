Любопытный житель Алтая перешел по ссылке и оформил на себя несколько микрозаймов
Файл содержал вредоносное программное обеспечение
16 февраля 2026, 12:17, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 49-летнего жителя, от имени которого оформили несколько микрозаймов на общую сумму 27 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«В одном из мессенджеров пришло сообщение с незнакомого номера, к сообщению был прикреплен файл, который, как оказалось позже, содержал вредоносное программное обеспечение», — рассказали в ведомстве.
После перехода по ссылке начали поступать сообщения из различных микрокредитных организаций об оформлении займов, а через некоторое время и звонки, в которых мужчину уведомили о сроках уплаты.
После этого сельчанин обратился за выпиской о кредитной истории. Как оказалось, мошенники оформили несколько микрозаймов от его имени.
Ранее жительница Алтайского края попалась на уловку мошенников из-за любопытства. Она решила посмотреть фото с места "страшного ДТП".
12:39:08 16-02-2026
Почему в таких ситуациях платить будет именно этот мужчина. Пусть ищут тех кто оформлял. Но это ведь сложно.
12:47:40 16-02-2026
Причём здесь житель и его любопытство?
Почему не причем кредитор и заимодавец, оформляюший деньги дистанционно?
И почему не причем, те, кто обязаны хранить персональные данные?
12:54:20 16-02-2026
Интырнет создали для любопытных.. предохраняться родители (школа) не научили.
14:32:11 16-02-2026
Сельчанин должен побежать в полицию и написать заявление о том что его обворовали используя его телефон. И не платить ничего кредиторам. Если он хоть раз заплатит то юридически тем самым он признает эти кредиты
07:42:24 17-02-2026
Приставы сами спишут