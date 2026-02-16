Водитель в косметической маске устроил дебош на дороге в Бийске

Мужчина преградил путь автобусу, размахивал руками и указывал на пассажиров общественного транспорта

16 февраля 2026, 13:38, ИА Амител

Мужчина преградил путь автобусу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске произошел неординарный инцидент с участием водителя легкового автомобиля и автобуса. По данным Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, легковой автомобиль внезапно преградил путь общественному транспорту.

Согласно показаниям свидетеля, водитель вышел из машины в косметической маске на лице и, активно размахивая руками, указывал на пассажиров автобуса. Прибывший на место инспектор ДПС не обнаружил запаха алкоголя, однако водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

При этом сотрудник ГИБДД зафиксировал у мужчины изменения кожных покровов лица и неадекватное поведение. В ходе судебного разбирательства водитель представил протокол тестирования из наркологического диспансера, проведенного уже после инцидента. Документ подтверждал отсутствие наркотических веществ в организме.

Однако суд счел эти доказательства недостаточными: протокол об административном правонарушении, видеозапись происшествия и официальный отказ от прохождения освидетельствования на месте однозначно подтверждали законность требований инспектора. Важно, что последующее тестирование не освобождает водителя от ответственности за изначальный отказ от процедуры.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье о невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Нарушителю назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев. Отмечается, что постановление суда уже вступило в законную силу.

