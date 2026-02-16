Юрист объяснил, о чем россияне обязаны извещать военкомат

Тех, кто не сообщит важные сведения, ждет серьезное наказание

16 февраля 2026, 12:14, ИА Амител

Зампрокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости разъяснил обязанности граждан, состоящих на воинском учете.

По его словам, такие лица обязаны в двухнедельный срок со дня изменения данных уведомить военный комиссариат — в письменной или электронной форме — о следующих событиях: изменение семейного положения, получение нового образования, смена места работы или учебы, назначение на новую должность, переезд на новое место жительства, даже если он не подтвержден регистрацией, выезд из России на срок более шести месяцев.

Макаров подчеркнул, что несоблюдение этой обязанности влечет административную ответственность. В соответствии с частью 2 статьи 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету" гражданину может быть назначен штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат штрафы за несвоевременное уведомление военкоматов о выезде. Обязанность уведомлять военкоматы о длительных отъездах будет действовать круглый год.