Юрист объяснил, о чем россияне обязаны извещать военкомат
Тех, кто не сообщит важные сведения, ждет серьезное наказание
16 февраля 2026, 12:14, ИА Амител
Зампрокурора Любинского района Омской области, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости разъяснил обязанности граждан, состоящих на воинском учете.
По его словам, такие лица обязаны в двухнедельный срок со дня изменения данных уведомить военный комиссариат — в письменной или электронной форме — о следующих событиях: изменение семейного положения, получение нового образования, смена места работы или учебы, назначение на новую должность, переезд на новое место жительства, даже если он не подтвержден регистрацией, выезд из России на срок более шести месяцев.
Макаров подчеркнул, что несоблюдение этой обязанности влечет административную ответственность. В соответствии с частью 2 статьи 21.5 КоАП РФ "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету" гражданину может быть назначен штраф в размере до 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России ужесточат штрафы за несвоевременное уведомление военкоматов о выезде. Обязанность уведомлять военкоматы о длительных отъездах будет действовать круглый год.
12:24:54 16-02-2026
О смене работы, о получении нового образования??????
12:54:48 16-02-2026
Гость (12:24:54 16-02-2026) О смене работы, о получении нового образования??????... Этим как правило кадровая служба занимается, сами передают - от тебя только просят документы.
13:00:29 16-02-2026
И что? Потеряют эти сообщения и влепят штраф... В этих военкоматах был бардак и будет...
13:51:36 16-02-2026
Гость (13:00:29 16-02-2026) И что? Потеряют эти сообщения и влепят штраф... В этих военк... Сейчас все оцифровывают, чтоб в случае ЧП не потерять
19:27:18 16-02-2026
Гость (13:51:36 16-02-2026) Сейчас все оцифровывают, чтоб в случае ЧП не потерять... А вы не пробовали зайти в военкомат, нету там комуктеров.....
17:56:42 16-02-2026
на госуслугах пусть смотрят, как мы - повестки