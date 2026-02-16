НОВОСТИПроисшествия

В барнаульском баре девушка представилась правоохранителем и кидалась на охранников

Сотрудники полиции проводят проверку

16 февраля 2026, 11:00, ИА Амител

В барнаульском баре-ресторане "Опера" молодая девушка накинулась на охранников, при этом угрожала и "показывала удостоверение" сотрудника полиции, сообщает "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Вневедомственная охрана, вызванная на место происшествия, пообщавшись с ней, не стала ее забирать, было понимание, что своих не забирают, но когда приехала полиция, она, бросив вещи, быстро убежала», — сообщили очевидцы.

В МВД отметили, что личность девушки уже установлена, она не является сотрудником правоохранительных органов.

«По факту инцидента в отдел полиции по Центральному району поступило два заявления. Одно — от посетительницы и одно — от администратора бара-ресторана. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. В результате проверки будет принято законное решение», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО и упоминал неких влиятельных родственников.

Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Нападения на людей

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:10:27 16-02-2026

Девушка? Всё поперепутали журналисты. Девушка - это что-то в белом платьице, воздушное и невинное.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:53 16-02-2026

Гость (11:10:27 16-02-2026) Девушка? Всё поперепутали журналисты. Девушка - это что-то в... Это точно. Боевая единица, а не девушка.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:42:07 16-02-2026

Гость (11:49:53 16-02-2026) Это точно. Боевая единица, а не девушка.... БухоБоевая единица.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:38 16-02-2026

Во-во, фото таких надо размещать на особый стенд "Бойтесь неадекватов".
Во-во, фото таких надо размещать на особый стенд "Бойтесь неадекватов".
Кроме того, какой-нибудь молодой человек может эту неадекватку в жены взять, может, она будет скрывать до поры до времени свою шизанутость.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:26 16-02-2026

личность девушки уже установлена, она не является сотрудником правоохранительных органов --- наверное уже не является, по чистой случайности может оказаться, что уволена за день до происшествия

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:41 16-02-2026

"было понимание, что своих не забирают," хехе. Ничего не меняется. Все равны перед законом. Но некоторые равнее

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:15 16-02-2026

Дура, тебе пить категорически нельзя.
Выводы сделай и не повторяй.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:56:55 16-02-2026

Боевой такой юнит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:04 16-02-2026

Берсерк

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:28 16-02-2026

Alita, боевой ангел!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров