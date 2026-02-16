В барнаульском баре девушка представилась правоохранителем и кидалась на охранников
Сотрудники полиции проводят проверку
16 февраля 2026, 11:00, ИА Амител
В барнаульском баре-ресторане "Опера" молодая девушка накинулась на охранников, при этом угрожала и "показывала удостоверение" сотрудника полиции, сообщает "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Вневедомственная охрана, вызванная на место происшествия, пообщавшись с ней, не стала ее забирать, было понимание, что своих не забирают, но когда приехала полиция, она, бросив вещи, быстро убежала», — сообщили очевидцы.
В МВД отметили, что личность девушки уже установлена, она не является сотрудником правоохранительных органов.
«По факту инцидента в отдел полиции по Центральному району поступило два заявления. Одно — от посетительницы и одно — от администратора бара-ресторана. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. В результате проверки будет принято законное решение», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО и упоминал неких влиятельных родственников.
11:10:27 16-02-2026
Девушка? Всё поперепутали журналисты. Девушка - это что-то в белом платьице, воздушное и невинное.
11:49:53 16-02-2026
Гость (11:10:27 16-02-2026) Девушка? Всё поперепутали журналисты. Девушка - это что-то в... Это точно. Боевая единица, а не девушка.
18:42:07 16-02-2026
Гость (11:49:53 16-02-2026) Это точно. Боевая единица, а не девушка.... БухоБоевая единица.
12:18:38 16-02-2026
Гость (11:10:27 16-02-2026) Девушка? Всё поперепутали журналисты. Девушка - это что-то в...
Во-во, фото таких надо размещать на особый стенд "Бойтесь неадекватов".
Кроме того, какой-нибудь молодой человек может эту неадекватку в жены взять, может, она будет скрывать до поры до времени свою шизанутость.
11:18:26 16-02-2026
личность девушки уже установлена, она не является сотрудником правоохранительных органов --- наверное уже не является, по чистой случайности может оказаться, что уволена за день до происшествия
11:24:41 16-02-2026
"было понимание, что своих не забирают," хехе. Ничего не меняется. Все равны перед законом. Но некоторые равнее
12:19:15 16-02-2026
Дура, тебе пить категорически нельзя.
Выводы сделай и не повторяй.
12:56:55 16-02-2026
Боевой такой юнит.
14:05:04 16-02-2026
Берсерк
14:14:28 16-02-2026
Alita, боевой ангел!