В барнаульском баре девушка представилась правоохранителем и кидалась на охранников

Сотрудники полиции проводят проверку

16 февраля 2026, 11:00, ИА Амител

В барнаульском баре-ресторане "Опера" молодая девушка накинулась на охранников, при этом угрожала и "показывала удостоверение" сотрудника полиции, сообщает "Инцидент Барнаул". По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Вневедомственная охрана, вызванная на место происшествия, пообщавшись с ней, не стала ее забирать, было понимание, что своих не забирают, но когда приехала полиция, она, бросив вещи, быстро убежала», — сообщили очевидцы.

В МВД отметили, что личность девушки уже установлена, она не является сотрудником правоохранительных органов.

«По факту инцидента в отдел полиции по Центральному району поступило два заявления. Одно — от посетительницы и одно — от администратора бара-ресторана. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. В результате проверки будет принято законное решение», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО и упоминал неких влиятельных родственников.