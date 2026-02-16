Экономист опроверг миф о дешевом хлебе в СССР
16 февраля 2026, 13:44, ИА Амител
За последние 40 лет доступность хлеба и молока для россиян практически не изменилась, утверждает экономист и эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев. Он провел исследование для ТАСС, чтобы сравнить цены на эти продукты в советский период и сейчас.
Николаев опроверг распространенное мнение о том, что хлеб в СССР был невероятно дешевым.
«В советское время батон белого хлеба стоил 16 копеек, а теперь его цена составляет 60 рублей», — отметил он.
Экономист подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся дешевизну хлеба в СССР, его доля от среднего дохода оставалась практически неизменной — около 0,08–0,09%. Такая же ситуация наблюдается и с молоком: в советское время литр стоил 20 копеек, а сейчас — 100 рублей.
«Доля от среднего дохода составляет 0,1% в прошлом и 0,13% в настоящее время», — заключил Николаев.
13:59:16 16-02-2026
Батон белого советского сколько весил в граммах? А нынешние 60 рублей за сколько грамм?
То же и с молоком- он бы ещё привел аргумент с молоком- закупочную цену у населения в 25 руб/литр.
17:42:21 16-02-2026
И сколько ещё молока в современном "продукте" восстановленном из сухого порошка.
Про хлеб та же история. Найти хлеб не из мякины с опилками ещё умудриться. Нормальный Бородинский, Дарницкий, подовый, белый (что 24к стоил) - где купить хоть что-то похожее? Даже сухарей ржаных нормальных не стало, соль со специями пополам. Потому что мука мягких сортов.
14:04:51 16-02-2026
Экономист пусть дурнее себя не ищет.
Тем хлебом и тем молоком реально наесться можно было
14:38:51 16-02-2026
Так и ты под столом пешком ходил
Так и ты под столом пешком ходил
14:10:28 16-02-2026
смотря какой современный доход берет этот иканамист
если в 500 к , то да
а если бабка 12 к получает , нифига хлеб не доступен
14:12:46 16-02-2026
Какая простите ... рожает таких экономистов? Не рассказывайте нам, жившим в СССР, насколько "плохо" мы тогда жили.
14:13:40 16-02-2026
Мамкин экономист. Не знает даже, что хлебом даже свиней кормили, сало получалось офигенное.
18:57:35 16-02-2026
Папкин свиновод, хлебом свинью фиг прокормишь, ЗП не хватит, только если он халявный(стыренный)
19:49:22 16-02-2026
о да, серый хлеб стоил 10 коп. Зерноотходы трудно было достать тем, кто не жил в совхозе (там воровали), поэтому кормили животных хлебом. Покупали мешками. Капец.
14:15:35 16-02-2026
Может этот гений экономики нам еще и про коммуналку расскажет?
14:17:59 16-02-2026
Прикольный економист,сравнивает не зная чего,начинал бы уж с самого начала с названия продукта,хлеб и молоко про союзе были хлебом и молоком,а не содержащий продукт,как и вес продукции(да и цену то надо было уточнит можно было,а то выставляет себя полным дилетантом)
14:19:27 16-02-2026
Предположим, что белый хлеб стоил 24 копейки за 1 кг, а не за 400 грамм, как сейчас. А 20 копеек стоило МОЛОКО, а не молокосодержащий продукт! Сейчас молока натурального нет! Раньше, когда открываешь бутылку молока, сверху собираются сливки, а сейчас молоко даже не сквашивается!
14:22:31 16-02-2026
цены на хлеб ползут и это плохой показатель
при ссср цены на хлеб и молоко были одни и те же и вчера и сегодня и завтра
за повышение могли и к стенке прислонить
"а было дело и цены снижали"
и второе: В СССР продавали серый хлеб. Именно серый, настоящий
Этот хлеб и теперь продают но найти такой магазин в Барнауле- проблемища.
Их всего два было таких а сейчас вообще прикрыли продажу настоящего серого
Дело все в том что он для желудка идеален. Диабетики, гастритники итд итп брали только его. Только этот вид хлеба у некоторых организм вывозит без последствий
17:22:33 16-02-2026
У нас в семье всегда был серый хлеб по 16 копеек. За 24 копейки белый хороший, но к супам и вторым блюдам не нравился, серый больше подходил. Бутеры делали из батонов (22 коп), к чаю покупали разные булочки.
19:52:03 16-02-2026
верно, в рецептуру серого советского хлеба входит яблочное пюре. Пробовала такой хлеб сама испечь, потрясающий получился.
16:58:58 16-02-2026
Аллё, эксперт! Тот хлеб и нынешний это совершенно разные продукты, и общего у них только название. Если тот хлеб, что продают нынче в сетевых магазинах, выложить на прилавок в старые времена, то и магазин и хлебокомбинат моментально бы прикрыли, а с их директорами беседовали бы соответствующие органы. И да, тогда хоть и было мало разновидностей хлеба, но каждый имел свой характерный вкус. Сейчас же масса сортов, и практически все одинаково безвкусное не понять что.
17:07:41 16-02-2026
То, что производят сейчас, нельзя назвать хлебом!
17:17:27 16-02-2026
Сравнивать хлеб штуками и при средней зарплате - это не коректно, поэтому сравним 1 литр молока при гарантированной зарплате.
Сколько литров молока можно купить?
Молоко в РСФСР стоило 20 коп. - минимальный оклад 80 руб. (8000 коп. : 20 коп. = 400 литров.)
Молоко в РФ стоит ≈ 100 руб. - МРОТ ≈ 27000 руб. (27000 руб. : 100 руб. = ≈ 270 литров)
17:46:55 16-02-2026
Читатели Амика опровергли компетентность экономиста и чуть не набили морду, но не смогли изловить.
18:29:37 16-02-2026
еканамист- дура. В советское время 1 кг серого хлеба стоил 16 коп.- белого 24 коп. кг. хлеб был очень вкусный из качественного зерна- а не как нынешний 300 гр батон из фуражного зерна. Но даже если по весу и цене перевести на нынешние цены. То нынешний - вес-цена стоит в соотношение раза в 3 дороже.
19:19:52 16-02-2026
Затонский хлеб в 70-е!!!!!
07:10:22 17-02-2026
Помню- некоторые любители ездили в Затон покупать хлеб. Я этого не понимал- у нас на Восточном отличный хлеб был.
10:17:28 17-02-2026
Ну как же, это ж целое приключение на пол дня - а на катере прокатиться, а рыбок покормить с причала в Затоне. Кстати не только в 70-х но и в 80-х тоже и наверное в начале 90-х.
19:57:58 16-02-2026
причина фальсификата в современных продуктах питания - ГОСТы советские уничтожили. Теперь производитель продуктов не заинтересован создать натуральный вкусный продукт, ГОСТов то нет. А вот в советское время попробуй нарушь ГОСТ при производстве продуктов, в тюрьму можно было угодить. Продукты без ГОСТов не только невкусные, но и опасные для здоровья.
21:56:21 16-02-2026
На 80й гвардейской был гастроном со стеклянными витринами, напротив общаги педколледжа и рядом с бывшим магазином богатырь. Он и сейчас есть. Так вот там в 80-е не продавали больше двух булок хлеба в руки из-за того, что в частном секторе напротив его покупали, чтобы кормить свиней (!?!?). Не вру. Сейчас такое возможно?
08:29:56 17-02-2026
Гость (21:56:21 16-02-2026) На 80й гвардейской был гастроном со стеклянными витринами, н... не будут есть