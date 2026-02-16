Устоявшийся миф о "копеечном" советском хлебе не подтверждается экономическими данными

16 февраля 2026, 13:44, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

За последние 40 лет доступность хлеба и молока для россиян практически не изменилась, утверждает экономист и эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев. Он провел исследование для ТАСС, чтобы сравнить цены на эти продукты в советский период и сейчас.

Николаев опроверг распространенное мнение о том, что хлеб в СССР был невероятно дешевым.

«В советское время батон белого хлеба стоил 16 копеек, а теперь его цена составляет 60 рублей», — отметил он.

Экономист подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся дешевизну хлеба в СССР, его доля от среднего дохода оставалась практически неизменной — около 0,08–0,09%. Такая же ситуация наблюдается и с молоком: в советское время литр стоил 20 копеек, а сейчас — 100 рублей.