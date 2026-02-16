Барнаульцы рассказали, планируют ли они переходить с Telegram на Max

Люди ждут, когда российское приложение "доведут до ума"

16 февраля 2026, 10:33, ИА Амител

Заметили ли жители Барнаула ухудшение работы Telegram, в какой мессенджер пойдут и как относятся к Max? Amic.ru спросил об этом у них самих.

В основном барнаульцы жалуются на то, что стало "грузиться медленнее", "часто тормозит", "подвисает". Но сообщения доходят, и это уже хорошо.

При этом WhatsApp* жители города уже не используют. А вот к российскому мессенджеру Max некоторые барнаульцы относятся с сомнением и даже опасением, а другие ждут, когда его "доведут до ума".

Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram в России. А депутат Сергей Миронов предложил отправить на СВО тех, кто замедляет мессенджер.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ