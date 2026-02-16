Барнаульцы рассказали, планируют ли они переходить с Telegram на Max
Люди ждут, когда российское приложение "доведут до ума"
16 февраля 2026, 10:33, ИА Амител
Заметили ли жители Барнаула ухудшение работы Telegram, в какой мессенджер пойдут и как относятся к Max? Amic.ru спросил об этом у них самих.
В основном барнаульцы жалуются на то, что стало "грузиться медленнее", "часто тормозит", "подвисает". Но сообщения доходят, и это уже хорошо.
При этом WhatsApp* жители города уже не используют. А вот к российскому мессенджеру Max некоторые барнаульцы относятся с сомнением и даже опасением, а другие ждут, когда его "доведут до ума".
Ранее в Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram в России. А депутат Сергей Миронов предложил отправить на СВО тех, кто замедляет мессенджер.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
10:43:06 16-02-2026
Откуда вот эта информация про Ватсап и жителей города? У всех работающих в бизнесе на более-менее руководящих должностях общение продолжается именно в Ватсап. Для многих мах моветон благодаря отношению государства к бизнесу
10:43:35 16-02-2026
Когдп депутаты перейдут на российские труселя, тогда и пусть опросы проводят
12:22:39 16-02-2026
Гость (10:43:35 16-02-2026) Когдп депутаты перейдут на российские труселя, тогда и пусть... Когда депутаты перейдут на российские авто и телефоны, компьютеры и одежду, сдадут загранпаспорта и будут отдыхать в санатории "Рассвет".
10:46:09 16-02-2026
А где пометка к статье "реклама"?
10:57:45 16-02-2026
У всех работающих в бизнесе на более-менее руководящих должностях общение продолжается именно в Ватсап*************************************
10:59:24 16-02-2026
Да не буду я бегать по желанию государства, завтра они и мах решат заблокировать, если государство ведёт себя таким образом, решает за меня чем мне пользоваться, то мне проще вообще отказаться от менеджеров.
11:30:06 16-02-2026
Гость (10:59:24 16-02-2026) Да не буду я бегать по желанию государства, завтра они и мах... Менеджеры тебе чем не угодили?
13:13:28 16-02-2026
Гость (11:30:06 16-02-2026) Менеджеры тебе чем не угодили?... Вацапы с телегами блокируют
11:52:04 16-02-2026
Гость (10:59:24 16-02-2026) то мне проще вообще отказаться от менеджеров.... все менеджеры опечалятся((
11:58:14 16-02-2026
Гость (10:59:24 16-02-2026) Да не буду я бегать по желанию государства, завтра они и мах... Лучше отказаться от всяких там Дизайнеров. Очень по нынешним временам подозрительная фамилия.
12:13:30 16-02-2026
Гость (10:59:24 16-02-2026) Да не буду я бегать по желанию государства, завтра они и мах... Или же второй вариант ;-)
12:40:28 16-02-2026
Гость (10:59:24 16-02-2026) Да не буду я бегать по желанию государства, завтра они и мах... Скажут мошенников много на Мах и Госуслугах и заблокируют.
11:51:43 16-02-2026
Imo попробуйте - неплохо работает
21:11:53 16-02-2026
Гость (11:51:43 16-02-2026) Imo попробуйте - неплохо работает... IMO уже один раз блокировали, сейчас им мало кто пользуется, стоит ему начать подниматься, так его опять заблокируют. У нас не любят конкурентной борьбы, непонятно для чего создали ФАС, для дармоедов наверное.
12:23:18 16-02-2026
Вот если бы в Maxе можно было Путину написать, я бы поставил. А так, зачем он мне, с кем там говорить?
12:25:33 16-02-2026
Раньше >99% общения происходило в вацапе.
Сейчас как дурак прыгаешь между вацапом, максом, телегой, а парочка людей из-за проблем с интернетом через вообще sms стали писать. Ищешь кто где что написал. Очень неудобно стало. Покалечили вацап и нарушили привычное общение. А оно по работе интенсивное, диалогов 40 в день было легко.
13:46:38 16-02-2026
Гость (12:25:33 16-02-2026) Раньше >99% общения происходило в вацапе.Сейчас как д... хватит ныть, ватсап это "по секрету всему свету"
18:33:18 16-02-2026
Гость (12:25:33 16-02-2026) Раньше >99% общения происходило в вацапе.Сейчас как д... раньше было в аське. вацап этот ваш, это уже ошибкой было. хотя, некоторые считают, что слезать с деревьев тоже было ошибкой, а другие говорят, что и из моря не надо было выходить
13:45:15 16-02-2026
а я в МАКСе, норм
название только не нравится другое надо например ВОЛЯ
вышел на "волю", зависаю на "воле", общаюсь на "воле", "контроль "воли"
14:41:28 16-02-2026
гость (13:45:15 16-02-2026) а я в МАКСе, нормназвание только не нравится другое надо... Да хотя бы МАХ русскими буквами, что значит махом-быстро и оперативно!
18:35:44 16-02-2026
гость (13:45:15 16-02-2026) а я в МАКСе, нормназвание только не нравится другое надо... "депешей" надо было назвать. просто и казённо
13:46:50 16-02-2026
Гость (12:25:33 16-02-2026) Раньше >99% общения происходило в вацапе.Сейчас как д... хватит ныть, ватсап это "по секрету всему свету"
08:39:05 17-02-2026
гость (13:46:50 16-02-2026) хватит ныть, ватсап это "по секрету всему свету"... И какие тайны вы там передавали? Семейный рецепт засолки огурцов?