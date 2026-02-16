Прокуратура Алтая оспаривает в суде аренду помещения для будущего содового завода

Проект производства кальцинированной соды в районе Малинового озера обсуждается с 2018 года

16 февраля 2026, 11:59, ИА Амител

Прокуратура Алтайского края подала иск в Арбитражный суд против ООО "Сибирская содовая компания" и администрации Малиновоозерского поссовета. Предмет спора — договор аренды нежилого помещения, который, по версии надзорного органа, может быть связан с планами по строительству завода кальцинированной соды, пишет "Банкфакс".

Исковое заявление поступило в суд 5 февраля. Прокуратура требует признать недействительным договор от 1 ноября 2025 года, по которому ССК получила в аренду муниципальное помещение площадью 105,83 кв. м по адресу: рабочий поселок Малиновое Озеро, переулок Заводской, 7. Суд принял иск к производству и назначил первое заседание на 5 марта.

Проект завода кальцинированной соды в районе Малинового озера обсуждается с 2018 года. Предприятие должно стать частью цепочки поставок для ООО "Сибирское стекло" (актив "РАТМ Холдинга"), производящего стеклотару в Новосибирске. Сырье планируется добывать из озер Танатар, расположенных неподалеку.

Известно, что в 2023 году на Международном экономическом форуме в Санкт‑Петербурге губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал с "Сибирским стеклом" соглашение о строительстве завода. Объем инвестиций оценивался в 1,2 млрд рублей.

На сайте ССК сообщается, что уже выполнены научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы, подготовлено технико‑экономическое обоснование, ведется проектирование.

Плановый срок ввода завода в эксплуатацию — 2026 год. При этом у компании действует лицензия на добычу соды на озерах Танатар до 2045 года. Однако реализация замысла сталкивается с препятствиями. Одно из главных — отсутствие газификации в Михайловском районе и западной части Алтайского края.

Изначально подключение газа планировалось на 2025 год, но из‑за проблем у "Газпрома" срок перенесли на 2030-й. В 2021 году власти края лишь пообещали помочь инвестору с передачей земельного участка, но процесс затянулся.