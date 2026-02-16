В Барнауле почтили память воинов‑интернационалистов на Аллее героев‑десантников

Именно 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла афганскую границу

16 февраля 2026, 11:42, ИА Амител

Акция памяти в Барнауле / Фото: barnaul.org

15 февраля в Барнауле на Аллее героев‑десантников состоялась церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню воинов‑интернационалистов. Об этом сообщила пресс‑служба городской мэрии.

Участники мероприятия возложили цветы к памятному камню, посвященному подвигу десантников 6‑й роты 2‑го батальона 104‑го парашютно‑десантного полка 76‑й Гвардейской воздушно‑десантной дивизии.

Глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко в своей речи подчеркнул значимость события:

«Сегодня мы собрались у памятника бойцам 6‑й роты, чтобы почтить память всех погибших на полях сражений и выразить глубочайшую признательность всем, кто вернулся живым, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и стойкость в защите Родины. Их воинский подвиг и несгибаемая воля являются достойным примером для подрастающего поколения».

В рамках церемонии прозвучали авторские стихотворения о героизме и подвигах солдат. Произведения исполнили Зинаида Кучеренко, Людмила Ермакова и Антонина Зикратова.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6‑й роты вступили в бой с крупной группировкой боевиков. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

Подвиг крылатой пехоты вошел в историю как символ воинской доблести и самоотверженности.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай почтили память солдат войны в Афганистане. Глава региона Андрей Турчак, выступая на мероприятии, отметил преемственность воинских традиций.