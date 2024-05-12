Эксперт рассказал, как выбрать безопасное средство от комаров и клещей

Некоторые из них могут быть токсичны

12 мая 2024, 11:03, ИА Амител

Комар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1231396

Кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал о том, как выбрать безопасное средство от насекомых. Его слова передает RT.

Фумигаторы – это приборы, которые при нагреве наполняют воздух губительным для насекомых веществом. Они безопасны для человека при условии, что изготовлены сертифицированным производителем. При нахождении вне помещения чаще используются репелленты в виде спреев, лосьонов, карандашей – на рынке также представлены средства на основе натуральных веществ, но они менее эффективны и действуют непродолжительное время.

Дорохов отметил, что эффективность репеллентного средства зависит не только от способа нанесения, но и от концентрации действующего вещества. Если концентрация ДЭТА меньше 30%, то средство малоэффективно.

Для защиты от клещей лучше использовать препараты, содержащие циперметрины или их аналоги. Они не только отпугивают, но и убивают клещей, попавших на одежду.

Для беременных женщин, аллергиков, детей лучше выбрать репелленты с IR3535 – это вещество менее токсично.