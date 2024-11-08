Это вызов. Как на Алтае объединились компании из России, Малайзии и университет ЮАР

В Алтайском крае побывали эксперты, которые изучают артемию и занимаются ее производством

08 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Алтайский край – уникальное место на планете не только из-за красивой природы. Здесь у нас живут редкие виды животных и микроорганизмов. Среди них – рачок артемия, который считается почти эндемиком (специфическая составная часть флоры, фауны. К эндемикам относят виды животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью. – Прим. ред.) Между тем артемия и цисты артемии – это ценный корм на фермах по разведению рыб и креветок во всем мире.

В Алтайском крае побывали эксперты, которые изучают эту аквакультуру. Итогом их визита стало создание консорциума совместно с заводом "Арсал" (крупный производитель корма для креветок и ценных пород рыб в России) на Алтае. В "Переговорке" на amic.ru профессор Халид Сали из Стелленбосского университета ЮАР и Джива Куппусами (специалист малазийской компании GK Aqua) рассказали, в чем уникальность артемии из Алтайского края и какие задачи будет решать созданный консорциум.

Кто в "Переговорке"



Халид Салли (Стелленбосский университет, ЮАР). Профессор в области агронаук, кафедра зоологии.

Джива Куппусами, специалист малазийской компании GK Aqua.02:48 Что такое артемия и почему она важна?

04:06 Чем уникально озеро Яровое и почему малазийской компании интересна именно наша, алтайская артемия?

06:33 О консорциуме, который создан в Алтайском крае между российской, малазийской компаниями и Стелленбосским университетом ЮАР. Ждать ли каких-то финансовых вложений и научных исследований?

09:03 "Заняться темами климатических изменений и пищевой безопасности". О практической пользе от создания консорциума.

11:19 "Хотим маленькую артемию с большой пищевой ценностью". Гости рассказали, какую цель поставили перед собой, и о том, с каким вызовом столкнулись: "Здесь работают разные страны и у нас разный менталитет и подходы".

12:53 "Есть все" и "соответствует нормам". Эксперты рассказали о своих впечатлениях после экскурсии на завод "Арсал".

14:24 О технологии выращивания креветки и о пищевой безопасности.

17:01 "Баня – уникальный опыт". Гости рассказали о своих впечатлениях о России и Алтае. Объяснили, чем их заинтересовала береза и что общего у жителей Алтайского края и ЮАР.

19:30 "Добавляйте больше специй". О том, какое блюдо понравилось больше всего и чего не хватило гостям.